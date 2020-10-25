Мишустин утвердил пункты пропуска для въезда в Россию по электронной визе

Влада Некрасова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе, сообщает пресс-служба кабмина.





"С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Перечень погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу по такой визе, своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В список вошли 29 погранпунктов, это, в частности, международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

Владивостока и Зарубино (Приморский край). Среди автомобильных – шесть погранпунктов в Калининградской области (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Советск), один в Псковской области (Убылинка) и один в Ленинградской области (Ивангород). Последний также числится в списке пешеходных пропускных пунктов.