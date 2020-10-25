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На Украине испугались конкуренции со стороны "Газпрома"

На Украине испугались конкуренции со стороны "Газпрома"
Гендиректор оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил об опасности для его компании со стороны "Газпрома".

"Газпром" строит обходные газопроводы вокруг Украины: "Северные потоки", "Турецкий поток". И в этом аспекте "Газпром" для нас — конкурент", — сказал он в интервью изданию "Комментарии".

По его словам, после запуска этих газопроводов оператор украинской ГТС полностью потеряет транзит и транзитный доход, что является "самой большой угрозой".


Макогон пообещал, что будет бороться "до конца", чтобы такие проекты не были реализованы.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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