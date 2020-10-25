На Украине испугались конкуренции со стороны "Газпрома"

Алексей Вольцев

Гендиректор оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил об опасности для его компании со стороны "Газпрома".

"Газпром" строит обходные газопроводы вокруг Украины: "Северные потоки", "Турецкий поток". И в этом аспекте "Газпром" для нас — конкурент", — сказал он в интервью изданию "Комментарии".

По его словам, после запуска этих газопроводов оператор украинской ГТС полностью потеряет транзит и транзитный доход, что является "самой большой угрозой".

Макогон пообещал, что будет бороться "до конца", чтобы такие проекты не были реализованы.