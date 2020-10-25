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Нурмагомедова прочат в главы Дагестана

Нурмагомедова прочат в главы Дагестана

32-летний Хабиб Нурмагомедов, который победил вчера американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры, у будущем станет главой Дагестана. Об этом ТАСС заявил боец ММА Сергей Харитонов.

«Однозначно Хабиб будет продвигать себя в политическом плане. Думаю, он будущий глава Дагестана», — сказал Сергей Харитонов, добавив, что у каждого бойца есть свой ресурс и момент, когда он готов остановиться: «В его команде есть много хороших ребят, так что стоит ждать новой звезды, которая загорится к своему времени».

Хабиб Нурмагомедов — обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он одержал победы во всех 29 боях в смешанных единоборствах и трижды защитил титул чемпиона UFC.

«Это мой последний бой. После того, как ушел мой отец, я давал обещание маме. Я благодарю всех, кто мне помогал, всю команду UFC. Думаю, что во вторник, когда рейтинги обновятся, я буду на первом месте в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Это был мой последний бой в UFC», — заявил Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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