Нурмагомедова прочат в главы Дагестана

Анастасия Иванова

32-летний Хабиб Нурмагомедов, который победил вчера американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры, у будущем станет главой Дагестана. Об этом ТАСС заявил боец ММА Сергей Харитонов.

«Однозначно Хабиб будет продвигать себя в политическом плане. Думаю, он будущий глава Дагестана», — сказал Сергей Харитонов, добавив, что у каждого бойца есть свой ресурс и момент, когда он готов остановиться: «В его команде есть много хороших ребят, так что стоит ждать новой звезды, которая загорится к своему времени».

Хабиб Нурмагомедов — обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он одержал победы во всех 29 боях в смешанных единоборствах и трижды защитил титул чемпиона UFC.

«Это мой последний бой. После того, как ушел мой отец, я давал обещание маме. Я благодарю всех, кто мне помогал, всю команду UFC. Думаю, что во вторник, когда рейтинги обновятся, я буду на первом месте в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Это был мой последний бой в UFC», — заявил Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи.