Нурмагомедова прочат в главы Дагестана
32-летний Хабиб Нурмагомедов, который победил вчера американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры, у будущем станет главой Дагестана. Об этом ТАСС заявил боец ММА Сергей Харитонов.
Хабиб Нурмагомедов — обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он одержал победы во всех 29 боях в смешанных единоборствах и трижды защитил титул чемпиона UFC.
«Это мой последний бой. После того, как ушел мой отец, я давал обещание маме. Я благодарю всех, кто мне помогал, всю команду UFC. Думаю, что во вторник, когда рейтинги обновятся, я буду на первом месте в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. Это был мой последний бой в UFC», — заявил Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи.