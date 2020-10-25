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Нурмагомедова увидели в кресле главы Дагестана

Нурмагомедова увидели в кресле главы Дагестана

Боец MMA Сергей Харитонов заявил, что обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в будущем может начать политическую карьеру и стать главой Дагестана.

В интервью ТАСС Харитонов назвал последний бой Нурмагомедова "красивым и зрелищным". У каждого бойца, по его словам, есть ресурс и момент, когда следует остановиться, к тому же что в команде дагестанца осталось "много хороших ребят", которые могут продолжить его дело.

"Однозначно Хабиб будет продвигать себя в политическом плане. Думаю, он будущий глава Дагестана", – полагает спортсмен.

В субботу 24 октября Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Джастина Гэтжи. После завершения поединка он объявил, что заканчивает карьеру, поскольку после смерти отца пообещал это матери. Соперник россиянина признал поражение и заявил об уважении к нему, а также пожелал ему удачи в новой жизни. В пресс-службе UFC Нурмагомедова назвали "королем, наследию которого не будет равных".

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По материалам: uposters.ru

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