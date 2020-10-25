Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера

Алексей Вольцев

Телеканал "Звезда" опубликовал запись переговоров экипажа танкера "Генерал Ази Асланов", пострадавшего при взрыве в Азовском море, с диспетчерами сразу после аварии.

"За бортом, предположительно, оказались три человека. (Произошел. – прим. ред.) взрыв второго и первого танка, основного, грузовых. Поиски по палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают людей, часть экипажа", - говорит один из членов команды судна.