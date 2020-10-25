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Ориентировочные расходы на опрос Зеленского составят 103 миллиона - ОПОРА

Ориентировочные расходы на опрос Зеленского составят 103 миллиона - ОПОРА
Ориентировочная сумма расходов на проведение инициированного Президентом Владимиром Зеленским опроса 25 октября составила 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров, которые будут работать у входа на избирательные участки.

Об этом сообщила председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Очень много дискуссий возникало вокруг темы проведения так называемого социологического опроса в день выборов, которое планирует оплатить партия "Слуга народа". Мы недавно получили первичную информацию, в том числе от компаний, которые сейчас проводят рекрутинги людей для организации этого опроса. Планируется обеспечить все избирательные участки, возле входа в них проводить опрос граждан по пяти вопросам от Президента. Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно из компаний-организаторов этого процесса, составляет около 75 млн грн, если говорить о непосредственно полевой части, исключительно расходы на работу и организацию работы волонтеров у входа на избирательные участки", - отметила Айвазовская.
Она добавила, что, по информации ОПОРЫ, привлеченным к проведению опроса лицам может быть выплачено 1 200 грн по гражданско-правовому договору, в то же время опрос проводится одной из социологических организаций.

"Если речь идет о гражданско-правовых соглашениях, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочное количество расходов составляет 103 млн грн, если мы говорим о сумме, из которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - уточнила председатель правления ОПОРЫ.

Айвазовская подчеркнула, что в связи с рисками для избирательного процесса, связанными с проведением неофициального опроса по инициативе Президента, ОПОРА призывает его "воздержаться от любых форм прямой или косвенной агитации на завершающем этапе избирательного процесса, в том числе при комментировании инициованого ним опроса", а Национальную полицию - должным образом реагировать на возможные случаи проведения запрещенной законодательством агитации во время опроса.

Партию "Слуга народа" ОПОРА призывает обеспечить четкое соблюдение требований Избирательного кодекса о запрете проводить предвыборную агитацию в день голосования, отказаться от попыток применения технологий косвенной агитации, а также безотлагательно обнародовать методологию проведения опроса, источники финансирования и исполнителей или подрядчиков такой инициативы, заявила Айвазовская.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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