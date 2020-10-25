Ошибки, которые мы совершаем, отправляя розы на зимовку

Лидия Мартынова

Роза задает красоту всему участку. А уж если их несколько сортов, да к тому же они плетистые, то, сами понимаете, главное, чтобы они хорошо зимовали. Зима — это серьезное испытание для любых растений, а уж для капризной розы, тем более. Но, случается такое, что вроде бы сделал все правильно, а роза погибла или вышла весной с большими повреждениями. В чем причина, какие ошибки часто совершаются, когда хозяин подготавливает растения к зимней спячке?

Первая, самая частая ошибка — это укрытие не вовремя. Земля должна быть замерзшей настолько, чтобы вы по ней ходили, как по камню. Не нужно укрывать розы, пока нет морозов, причем стабильных. Незачем укрывать розы, когда на улице уже минус 20. Все должно быть в отведенное для этого время.Вторая ошибка — излишняя опека. Некоторые огородники так зацикливаются на том, что корням нужно набрать побольше питания, что удаляют последние цветы, плоды, а часто и листья. И вот эта ошибка может стать роковой. Что чувствует роза, когда на ней спокойно зреют семена? Что все хорошо, потомство почти готово, можно готовиться к спячке. Что чувствует роза, которую лишили потомства и цветов? Что что-то пошло не так, еще тепло и нужно срочно попытаться еще вырастить семена. Роза начинает расти. Выбрасывает новые бутоны, побеги, листья и благополучно замерзает в зиму. Ни в коем случае нельзя ничего обрывать. А с листьями и укрывать можно, так как даже под укрытием они какое-то время работают на благо корней.





Ну, и конечно, неправильный укрывной материал. Бумага напитывается водой, затем замерзает, снова оттаивает. В общем, это пища для размышления для любителей картонных коробок. Железные ванны и тому подобный материал отлично проводят мороз до самой розы. Помните, что роза должна быть укрыта так, чтобы не задохнулась, не сопрела.Вот мы подошли к еще одной ошибке. Даже тогда, когда морозы начались, земля пропитанная осенними проливными дождями, содержит безумное количество влаги. Под укрытием влага будет испаряться, но никуда не деваться. А значит, розы будут преть и гнить. Лучше всего, за пару недель до того, как вы собрались укрывать розы, а может быть и раньше, все зависит от климатических условий вашего региона, над розами нужно сделать импровизированный навес-зонт из пленки. Совершенно любой, главное, чтобы земля под кустом и там, куда его укладывать не промокала.

Не совершайте этих ошибок, и ваши розы всегда весной будут просыпаться без проблем.