Падали, но поднимались: как этот год изменил жизни Регины Тодоренко и Влада Топалова

Вадим Карасев

Год назад Регина Тодоренко и Влад Топалов во второй раз обменялись клятвами любви и верности: на сей раз не в столичном загсе, а на роскошной церемонии в Италии. С того момента в жизни звездной пары многое изменилось: из суперуспешных личностей они в одночасье подверглись общественному порицанию из-за одного невежественного высказывания Регины о жертвах домашнего насилия.Супругам потребовалось несколько месяцев, чтобы реабилитироваться перед общественностью после этой скандальной ситуации, и сегодня они снова на коне: участвуют в шоу на федеральном канале, получают новые премии, а недавно даже представили свой первый совместный трек о любви. О том, как за этот год взлет Регины и Влада сменился жестким падением, который в итоге привел к очередному подъему, NEWSTES.RU рассказывает в новом материале.

С чего все начиналось

Влад Топалов и Регина Тодоренко познакомились в августе 2017 года на репетиции спектакля Сергея Роста "Заложи жену в ломбард" в столичном "Театриуме" на Серпуховке: в этой постановке они по иронии судьбы играли супругов. К тому моменту Регина уже была успешной ведущей трэвел-шоу "Орел и решка", а за Владом ходила слава экс-солиста группы Smash!, преодолевшего наркотическую зависимость.





Влад Топалов и Регина Тодоренко

С первого взгляда Топалов девушке не понравился — показался слишком высокомерным. У певца же сложилось ровно противоположное впечатление о Регине: она показалась ему не только хорошей актрисой, но и просто очень приятной девушкой.Пришла Регина: джинсы, розовые кроссовки, рюкзачок... Села, начала читать свои реплики — и спектакль сразу заиграл нужными красками. Я это говорю исключительно с профессиональной точки зрения. У Регины потрясающая энергетика. Она меня покорила своей искренностью, простотой, при том что она действительно успешная и талантливая девочка,— вспоминал Топалов в беседе с изданием HELLO!





Влад почувствовал, что влюбился в Регину уже после нескольких репетиций, во время которых им приходилось (не без удовольствия!) много целоваться и обниматься. Вскоре Топалов начал заваливать свою партнершу по спектаклю милыми сообщениями, что и заставило ее взглянуть на него другими глазами.

У молодых людей только завязался роман, как Регине пришлось на полторы недели улететь на съемки очередных выпусков "Орла и решки". Все это время Тодоренко и Топалов продолжали оставаться на связи: постоянно переписывались и созванивались. После возвращения телеведущей в Москву у пары наконец состоялось первое свидание: они просто посидели в ресторане после одной из репетиций. Молодые люди еще не знали, что в скором времени из-за работы Тодоренко им придется расстаться на целых три месяца.





Через несколько недель Регина снова была вынуждена улететь на съемки, при этом их роман продолжился благодаря многочасовым разговорам по телефону: однажды они даже установили рекорд и целых восемь часов провели на трубке.

Я потеряла покой, не хотела ни есть, ни спать... Днем работала, а по ночам мы общались — до 7 утра! Затем снова в душ, краситься — и в кадр. Самой большой катастрофой стали часовые пояса: я на Барбадосе, он — здесь... У меня был такой мандраж — не могла дождаться, когда же в Москве наступит утро, чтобы можно было скорее набрать его номер,— рассказывала Регина в беседе с HELLO!.

При этом от прессы и поклонников свой роман Регина и Влад долго скрывали. Первые слухи о нем появились только зимой 2018 года. Тогда влюбленные вместе уехали отдыхать на Байкал, но при этом еще несколько месяцев после этого продолжали отрицать, что состоят в романтических отношениях. Ясность звездная пара внесла только летом того же года: тогда Регина вместе с Владом улетела праздновать свой день рождения в Лондон и поделилась в инстаграме снимками с возлюбленным из этого путешествия.





Мы понимали, что если будем публиковать фотографии с одинаковых мест, то все уже поймут. Тогда она уже была беременна, смысла скрывать не было. Да и потом, мы часто фотографируемся вместе, она очень это любит, и ей хотелось поделиться какими-то кадрами,

— рассказал Топалов в беседе с изданием "Вокруг ТВ".

Вскоре после того, как Влад узнал о беременности Регины, он сделал ей предложение руки и сердца. Это произошло во время отдыха пары на побережье Средиземного моря.

Это было очень красиво. Мы путешествовали с друзьями по Сардинии, Сицилии, Корсике. И вот где-то далеко-далеко в Средиземном море, когда мы плыли на небольшой лодочке, Влад встал на колено и предложил выйти за него замуж. Это было сказочно, именно так, как хочет каждая девочка, как показывают в кино,— вспоминала Регина в разговоре с журналом OK!





В октябре 2018 года Регина и Влад поженились, на скромной и тайной церемонии присутствовали только родные и близкие, а через полтора месяца после этого молодожены впервые стали родителями: на свет появился их сын, которого назвали Михаилом.

Съемки Youtube-шоу

После рождения сына Миши в конце 2018 года Регина и Влад ненадолго ушли в тень, чтобы сосредоточиться на заботе о малыше. Однако долго засиживаться в декрете пара не стала. Уже в начале 2019 года Тодоренко вернулась к съемкам своего шоу на Youtube "Пятница с Региной", над которым активно работала вплоть до самых родов.

Уже тогда передача хорошо себя зарекомендовала на просторах сети: отличалась хорошими просмотрами и многочисленными звездными гостями. На разговор к Тодоренко приходили Полина Гагарина, Ксения Собчак, Надежда Михалкова, Екатерина Варнава и многие другие знаменитости.





После рождения ребенка Тодоренко изменила формат "Пятницы с Региной" под новые обстоятельства: шоу стало более семейным и начало сниматься в квартире Регины и Влада, при этом ранее не участвующий в съемках певец стал тоже регулярно мелькать в выпусках.

Муж помогал Регине встречать звездных гостей, а иногда и сам подключался к их беседе. Незримо в программе участвовал и маленький Миша: по сценарию шоу Тодоренко то и дело отвлекалась от интервью на его плач. Многие зрители сходились во мнении, что так шоу стало выглядеть более живым и домашним.





Сама молодая мама не скрывала, что ей очень нравится работать над собственным шоу вместе с мужем. Ей нравилось, что Влад выгодно дополняет ее как интервьюера и иногда, в отличие от нее самой, может задать вопрос гостю прямо в лоб.

Его так мало, он все время проводит время на студии, на концертах, поэтому эти два священных дня съемок — это круто! Мне нравится с ним вести передачу, он меня поддерживает. Как ведущий он очень прямолинейный. Я дала ему полный карт-бланш, полную свободу действий, мы не прописываем ему никакого сценария или вопросов. Если ему захочется что-то узнать, он спрашивает,— рассказывала Регина о совместной работе с Владом с беседе со NEWSTES.RU.





Влад Топалов и Регина Тодоренко с сыном Мишей

Вместе они провели много интересных выпусков, а у них в гостях успели побывать Татьяна Навка, Тина Канделаки, Чулпан Хаматова, Кети Топурия и многие другие. Именно к Регине с Владом впервые после скандального финала шоу "Голос. Дети" пришла певица Алсу с дочерью Микеллой. В беседе они вместе рассказали, что думают о проекте и как переживают эту неприятную ситуацию в семье.





Напомним, что в 2019 году младшая дочь Алсу Микелла победила в шоу "Голос. Дети", однако многие зрители начали сомневаться в честности голосования. В итоге Первый канал провел собственное расследование, по результатам которого действительно выявил нарушения в системе. После этого был проведен повторный символический финал шоу, в котором первое место было решено отдать не только Микелле, но и всем ее основным соперникам.





Регина Тодоренко с сыном Мишей

Кстати, параллельно с работой над Youtube-шоу "Пятница с Региной" Тодоренко после родов успевала сниматься и на телевидении. Она вела передачу для молодых мам "Регина +1" на телеканале "Пятница!". Такая работоспособность и активность Тодоренко привлекала к девушке массу рекламодателей: сотрудничать с молодой мамой желали компания P&G, включающая в себя марку детских товаров Pampers, PepsiCo и всемирно известный бренд нижнего белья и купальников Calzedonia.





Свадьба в Италии

В 2019 году пара успевала не только много сниматься и усердно работать на собственную репутацию, но и отдыхать, а также наслаждаться семейными радостями. Так, в июле звезды решили осуществить свою мечту — после скромной регистрации брака в одном из столичных загсов все же сыграть пышную свадьбу, причем не где-то, а прямо на берегу моря.





На торжество Влад и Регина пригласили всех родных и друзей, а провести его решили в итальянском городе Сорренто, где на несколько дней сняли трехэтажный особняк Villa Astor. На праздник у Тодоренко было заготовлено два наряда от бренда Edem: в одном она появилась на самой церемонии обмены клятвой и кольцами, а в другом уже на шумной вечеринке с друзьями.

Нигде на планете нет такого прекрасного мужчины, как ты. Хотя один все-таки есть, но он как раз от тебя. Я обещаю любить тебя каждой клеточкой и каждым меридианом своего сердца в этой жизни, в следующей и в послеследующей. Я люблю тебя,

— призналась Регина мужу в любви, произнося традиционную клятву у алтаря.





По признанию Тодоренко их свадьба с Топаловым получилось именно такой, как она когда-то мечтала в детстве: все происходящее напоминала ей романтическую комедию, а она сама ощущала себя героиней голливудского кино.

Этот день пара называет одним из лучших в своей жизни и по-прежнему со слезами на глазах иногда пересматривает красивые видео с торжества, до конца не веря, что этих кадрах действительно они.









Почетные награды и народное признание

Упорный труд Регины Тодоренко и ее мужа Влада Топалова не смог остаться незамеченным. Чем больше они работали, тем больше зрителей, подписчиков и рекламных контрактов у них становилось. Оценили старания супругов и на традиционно осенних светских премиях 2019 года.

Сначала Регина получила почетную награду в области телевидения ТЭФИ: ее программа "Утро Пятницы" была названа лучшей утренней программой, а она сама победила в категории "Лучший ведущий утренней программы". Эту награду Тодоренко назвала лучшей оценкой того, что она делала за последние 10 лет, а также поблагодарила всю свою команду, которые подстраивались под нее как под молодую маму и "работали в плотном графике грудного вскармливания".





Следом Тодоренко удостоилась главной награды ежегодной премии "Женщина года" журнала Glamour. Читатели издания признали, что Регина успевает не только сниматься на телевидении, вести авторское шоу на Youtube, путешествовать по миру, но и уделять время и внимание любимому мужу и маленькому сыну. Этих достижений оказалось более чем достаточно, чтобы благодаря народному голосованию получить заветную статуэтку и гордое звание "Женщина года".

Не надо ждать принца на белом коне, надо его воспитывать,— произнесла Тодоренко профеминистскую фразу со сцены.





К слову, сразу же после получения Региной звания "Женщина года" во многих телеграм-каналах развязались дискуссии о том, насколько блогер и телеведущая вообще достойна победы в этой номинации и за какие именно заслуги.

Да, свой приз теперь есть и у Регины Тодоренко, запустившей два шоу (и да, имевшей наглость выйти замуж). У Регины огромная армия фанатов, а голосование за "Женщину года" — честное и доступное всем. Ровно по этой причине в категории "Прорыв года" побеждает не Ирина Шихман, у которой на ютьбе почти миллион, а Катя Адушкина, у которой этих миллионов пять (и еще четыре в инстаграме). <...> Но да, люди голосуют за Тодоренко. Ну так других людей у нас для вас нет,

— рассуждали на эту тему в телеграм-канале "Антиглянец".





Следующей победой в копилке Регины стала награда на премии журнала OK!: там она была названа героем из сети. На церемонии Тодоренко появилась вместе с мужем, который был горд ее успехами и даже не пытался перетянуть "одеяло славы" на себя. Пока Регина была главной звездой в их семье, Влад во всем ее поддерживал и при этом оставался немного в тени.

Популярность и востребованность Регины измерялась не только почетными премиями и наградами, но и увеличением дохода. В тот период телеведущая и блогер оказалась в ежегодном рейтинге Forbes. В списке российских звезд, больше всего зарабатывающих на рекламе в инстаграме, ее смогла обойти только Ксения Собчак. Регина оказалась на втором месте и разделила его вместе с Ольгой Бузовой — за год они обе заработали по 860 тысяч долларов на рекламе в популярной соцсети.





Высказывания Тодоренко относительно ЛГБТ-"пропаганды"

Первая волна негатива в сети обрушилась на Регину еще за несколько месяцев до ее громкого высказывания о жертвах домашнего насилия. Тогда интернет-пользователи раскритиковали Тодоренко за мнение по поводу представителей ЛГБТК-коммьюнити и их ущемления в современном обществе.

Во время съемок очередного выпуска своего Youtube-шоу (позже он был удален), гостями которого стали Екатерина Варнава и Александр Гудков, Регина спросила, почему Александр размещает в своем инстаграме ролики об ЛГБТ-людях и публично их поддерживает. Вопрос ведущей немного смутил и Гудкова, и также участвующую в беседе Варнаву: в ответ она поинтересовался у Регины, неужели она сама не поддерживает людей, которые подвергаются насилию. Тогда Тодоренко решила уточнить, что же именно она имеет в виду.





Я поддерживаю людей, которые подвергаются насилию, но я не поддерживаю пропаганду. Вот в этом ролике ЛГБТ я не нашла себе места. А что, гетеросексуалов у нас не насилуют? Или не унижают детей? Нет буллинга в школе? Почему именно эта тема тебе так важна?— сказала Регина, тем самым вызвав настоящий шквал возмущения и критики от интернет-пользователей.

В комментариях под роликом зрители принялись отпускать саркастические шутки на тему неосведомленности Регины о проблемах тех групп людей, которые регулярно подвергаются дискриминации по тем или иным причинам. Многие также сочли вопрос ведущей глупым и неуместным, как и упоминание "пропаганды" в целом.





Александр Гудков, Екатерина Варнава и Регина Тодоренко

После шквала негатива в сети Регина Тодоренко поспешила оправдаться за свои неосторожные слова и написала пост в инстаграме, в котором пояснила, с какой именно целью задала этот вопрос Гудкову.

Я не гомофоб, не женоненавистница. Я пытливый человек, которому в этом мире многое интересно и небезразлично! За всю мою небольшую карьеру я успела взять интервью у лесбиянок в Америке, у геев в Швейцарии, побывать на параде равенства и братства в Австралии, пообщаться с трансгендерами в Таиланде, митинговать вместе с бисексуалами за любовь и принятие в Швеции. Мне невероятно интересно узнать, как устроены механизмы в теле разных личностей, и почему их мнение именно такое, и почему они придерживаются определенных убеждений и принципов. Мне важно знать всю эту информацию, чтобы понимать и принимать друг друга такими, какие мы есть, ведь у каждого из нас свой неповторимый язык тела! Надеюсь, я никого не задела и не обидела своим любопытством и жаждой знаний! Пусть живет любовь во всех ее проявлениях!— написала Регина.

Однако даже после подробного объяснения Тодоренко у многих интернет-пользователей все равно остались к ней вопросы и претензии.

Это звучит примерно как "Я была на куче акций в поддержку ЛГБТ и все равно ничего не поняла".Она говорит так, будто не с людьми общается, а в зоопарк пришла. Механизм изучить!— высказали мнение большинства некоторые подписчики.

Однако даже тогда Регина еще не понимала, какой громкий скандал грянет уже совсем скоро из-за ее очередных невежественных высказываний — на этот раз о домашнем насилии.





Скандал c жертвами домашнего насилия

В конце апреля, во время самоизоляции, Регина Тодоренко и Влад Топалов дали видеоинтервью YouTube-каналу Peopletalk TV, которое изменило их жизнь на до и после. В ходе беседы ведущая шоу Лаура Джугелия поинтересовалась у пары, что они думают о скандальных расставаниях звезд, в том числе о разводе Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Тогда в СМИ широко обсуждалось признание Агаты о том, что бывший муж неоднократно поднимал на нее руку, находясь в нетрезвом состоянии.





В ответ Регина заявила, что выступает против хайпа знаменитостей на своих расставаниях и заявила, что люди, публично выносящие сор из избы, подрывают авторитет института брака и семьи в целом и прививают неправильные ценности детям. Дальше Тодоренко произнесла фразу, за которую ее потом едва не распяли в сети:

Наверное, критический момент наступает, чтобы на камеру сказать: "Мой муж меня бьет". А почему? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?





Высказывание Регины моментально вызвало волну возмущения среди интернет-пользователей. В комментариях они отметили, что Тодоренко явно плохо знакома с темой домашнего насилия в семье, а также осудили ее за оправдание рукоприкладства и токсичных отношений внутри семьи.

В своих комментариях они делились собственным страшным опытом, связанным с насилием, и поражались тому, что в понимании Тодоренко женщина может заслужить удары и оскорбления со стороны своего партнера.





На следующий день к осуждению Тодоренко за ее чудовищно неаккуратные высказывания в адрес жертв домашнего насилия подключились и многочисленные телеграм-каналы. Все они не разделяли мнение Регины и говорили, что после сказанного она просто не имеет право носить гордое звание "Женщина года" по версии журнала Glamour. Вскоре на это отреагировала главред издания Иляна Эрднеева, а следом в официальном аккаунте Glamour появился пост: в нем было сказано, что Тодоренко лишается своего звания из-за этой резонансной ситуации.

Дорогие читатели! За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности, и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению. Регина Тодоренко больше не носит титул "Женщина года" Glamour. Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Очень надеемся, что вы нас поддержите,— говорилось в официальном заявлении редакции журнала.





Вскоре Регина Тодоренко столкнулась с новыми последствиями скандала: рекламные контракты с ней разорвали бренды PepsiCo и P&G. Представители корпораций пояснили, что высказывания звезды противоречат ценностям их компаний. При этом Регину и ее мужа Влада продолжали атаковать хейтеры в соцстеях. Многие из них сами не стеснялись в выражениях: переходили на личности и даже желали паре и их маленькому сыну различных бед.

Сбавить волну негатива не помогло даже публичное видеоизвинение Регины в инстаграме: в нем она просила прощения за свои резкие слова в интервью и признавалась, что узнала обо всех ужасах домашнего насилия только после этой ситуации.

Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Теперь моя площадка в инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Вскоре от слов и извинений Тодоренко перешла к действиям. Телеведущая связалась с фондом "Насилию.нет", центром помощи пережившим сексуальное насилие "Сестры" и кризисным центром для женщин "ТыНеОдна с целью оказать поддержку этим организациям. Для центра "Насилию.нет" Регина сделала самое крупное пожертвование за всю историю его существования — перевела два миллиона рублей.





Телеведущая и блогер также сняла документальный фильм для своего Youtube-канала под названием "А что я сделала, чтобы помочь?", в котором вместе с экспертами попыталась разобраться в проблеме домашнего насилия, а также рассказала, куда обращаться людям, уже столкнувшимся с этой бедой.

Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит, все было не зря,— анонсировала выход фильма Регина.





Позже в интервью интернет-изданию Meduza Регина Тодоренко призналась, что даже благодарна этой ситуации за то, что наконец увидела, что по-настоящему важно, а также сама разобралась в теме, которая раньше ее никак не заботила.

Я не считаю это наказанием, я считаю это реальной возможностью сделать что-то действительно стоящее. В итоге я рада. Я могла бы, получив этот удар, этот хейт, внушить себе, что я сама во всем виновата, запереться дома, выключить телефоны и плакать, плакать, плакать. Но, слушайте, что толку, если бы я сидела сейчас и рыдала: ох, я такая бедная, столько всего на меня свалилось, пожалейте меня. Я бы просто утонула в слезах и все. Я так не поступаю. Это не мой метод. Я умылась, встала, пошла и спросила: "Что я могу сделать, чтобы исправить свой косяк, что я могу сделать, чтобы помочь тем, кого обидела, и тем, кто нуждается в помощи?,— рассказала Регина.





Регина Тодоренко

Кстати, Влад Топалов даже эмоциональнее, чем сама Регина, воспринял такую массовую травлю супруги и их семьи в целом в медиапространстве. В одном из своих прямых эфиров он даже сорвался и признался, что готов убить каждого, кто оскорбляет его жену и их маленького сына.

Влад — очень импульсивный молодой человек. И он очень переживает. Так еще совпало, что у Влада в этот момент ушел из жизни очень близкий друг, он это болезненно переживал. Это был очень нервный и эмоционально трудный для него период, на многие вещи он тяжело реагировал. Короче, все непросто, — объяснила Тодоренко реакцию мужа в том же интервью.





К слову, сам Влад Топалов ранее также был известен своими противоречивыми высказываниями в сети. Еще в 2018 году он опубликовал в своем инстаграме фото из магазина мороженого, на котором позирует рядом с ничего не подозревающей девушкой, выбирающей себе десерт.

У меня была истерика, когда я смотрел, сколько мороженого она покупала! Ну, правда... Ей-то куда? Ну, честное слово!

— подписал снимок певец.





В комментариях интернет-пользователи сразу же начали выражать свое возмущение оскорбительной подписью Влада к фото и обвинять его в сексизме и бодишейминге. Топалов попытался объяснить свою позицию, но сделал только хуже:

Простите меня за мою позицию, но я считаю, что женщина обязана хорошо выглядеть! Быть матерью и женой — две главные функции женщины, данные ей Богом и природой,— заявил Влад.





Возвращение: новые проекты и премии

Где-то через месяц после начала скандала травля Тодоренко начала потихоньку сходить на нет. Чтобы лишний раз не провоцировать гнев интернет-пользователей, Влад и Регина на несколько месяцев ушли в затишье: не снимали новых выпусков своего семейного YouTube-шоу и очень аккуратно доносили свои мысли в соцсетях.

К концу лета супруги начали возвращаться к привычной жизни: Влад был занят работой на студии и заботами о ребенке, а Регина Тодоренко приступила к съемкам нового сезона трэвел-шоу "Орел и решка" на телеканале "Пятница". Несмотря на громкий скандал и испорченную репутацию Тодоренко, продюсеры передачи не побоялись пригласить ее в шоу, которому она когда-то посвятила больше трех лет жизни.





Регина Тодоренко на съемках нового сезона "Орла и решки"





Влад Топалов с сыном Мишей

Осенью выяснилось, что супруги вместе стали участниками еще одного проекта — шоу "Ледниковый период" на Первом канале. На передаче Регина Тодоренко выступает в паре с олимпийским призером Романом Костомаровым, а ее муж Влад выходит на лед вместе с олимпийской чемпионкой (и супругой артиста балета Сергея Полунина) Еленой Ильиных.





Регина Тодоренко и Роман КостомаровВлад Топалов и Елена Ильиных

Сейчас Регина и Влад активно соперничают в рамках шоу и уделяют практически все свое время репетициям. При этом за пределами катка супруги продолжают оставаться любящей парой и заботливыми родителями. Недавно они вместе посетили ежегодную премию журнала OK!, где Регина получила звание "Герой пятилетия". Эту награду Тодоренко сочла знаковой.

Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтоб стать героем пятилетия! А ведь правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку,— прокомментировала Регина свою новую победу в инстаграме.









Еще одним взлетом стал выход первого совместного трека Регины и Влады под названием "Часовые пояса". Супруги признались, что давно хотели записать песню в дуэте, однако ждали момент, когда будут совершенно точно к этому готовы. В композиции Тодоренко и Топалов рассказывают об испытаниях, через которые им пришлось пройти в самом начале своих отношений, когда они долгое время находились в разлуке.

Песня соткана из любви на разных концах земли, нежности в телефонных разговорах, ожидания самолетов, поездов, только бы поскорее быть рядом. Несколько лет назад мы и не знали, куда приведут нас ночные разговоры на расстоянии десятков тысяч километров, когда я была на Барбадосе, а Влад в Москве. Оказалась, нам было уготовлено захватывающее путешествие друг в друга,— рассказала Регина о новом треке в своем инстаграме.









Поклонники сошлись во мнении, что совместная песня пары получилась нежной и искренней, а также отметили, что она вышла в самый подходящий момент: когда супруги вместе преодолели еще одно испытание — на сей раз силой общественного мнения и интернет-буллингом.







