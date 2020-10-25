Первые впечатления СМИ от Playstation 5 появятся 6 ноября

Лидия Мартынова

На этой неделе многие издания и журналисты получили PlayStation 5, однако о датах эмбарго ничего не сообщалось, поскольку они оказались под собственными эмбарго.Однако редактор портала Gaming Trend в комментариях распаковки коробки Sony с консолью и геймпадом поделился деталями выпуска публикаций (хотя свои сообщения он уже удалил):27 октября, во вторник, издание выпустит распаковку наполнения коробки консоли.6 ноября, в пятницу, — расскажет обо всём остальном.Не исключено, что у разных изданий своё время эмбарго, а 27 октября и 6 ноября уникальны для Gaming Trend, но об этом мы узнаем только к моменту падения запрета на публикации.PlayStation 5 выходит 12 ноября в США и 19 числа в Европе.