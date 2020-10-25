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Первые впечатления СМИ от Playstation 5 появятся 6 ноября

Первые впечатления СМИ от Playstation 5 появятся 6 ноября
На этой неделе многие издания и журналисты получили PlayStation 5, однако о датах эмбарго ничего не сообщалось, поскольку они оказались под собственными эмбарго.
Однако редактор портала Gaming Trend в комментариях распаковки коробки Sony с консолью и геймпадом поделился деталями выпуска публикаций (хотя свои сообщения он уже удалил):

27 октября, во вторник, издание выпустит распаковку наполнения коробки консоли.

6 ноября, в пятницу, — расскажет обо всём остальном.
Не исключено, что у разных изданий своё время эмбарго, а 27 октября и 6 ноября уникальны для Gaming Trend, но об этом мы узнаем только к моменту падения запрета на публикации.
PlayStation 5 выходит 12 ноября в США и 19 числа в Европе.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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