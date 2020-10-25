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Победителем XV Римского кинофестиваля стал фильм Франсуа Озона "Лето-85"

Победителем XV Римского кинофестиваля стал фильм Франсуа Озона "Лето-85"
Победителем XV Римского международного кинофестиваля стал последний фильм известного французского режиссера и сценариста Франсуа Озона "Лето-85", сообщили в воскресенье организаторы популярного киносмотра.

В отличие от большинства международных кинофестивалей Римский киносмотр, который официально именуется "Праздником кино", не имеет профессионального жюри и конкурсных номинаций. По его итогам организаторы называют лишь один фильм-победитель, который определяется в ходе зрительского голосования.

В этом году победу одержал Озон, который снял свою кинокартину по мотивам романа британского писателя Эйдена Чемберса "Станцуй на моей могиле". В свое время книга имела шумный успех. Озон хотел написать сценарий по книге Чемберса для своего кинодебюта, но так и не осуществил эту идею.

© A-OneКадр из фильма "Лето’85"
1 из 3Кадр из фильма "Лето’85"© A-One© A-OneКадр из фильма "Лето’85"
2 из 3Кадр из фильма "Лето’85"© A-One© A-OneКадр из фильма "Лето’85"
3 из 3Кадр из фильма "Лето’85"© A-One1 из 3Кадр из фильма "Лето’85"© A-One2 из 3Кадр из фильма "Лето’85"© A-One3 из 3Кадр из фильма "Лето’85"© A-One

Теперь же 52-летний кинематографист, чьи работы отличают весьма свободные взгляды на человеческую сексуальность, все-таки решил обратиться к этой истории, перенеся ее действие в Нормандию.


Всего на "Празднике кино", который был основан в 2006 году, зрители смогли увидеть новые фильмы, созданные кинематографистами из более чем 20 стран. В официальной программе римского форума были 24 киноленты; российские фильмы на сей раз здесь не представлены. Еще пять кинокартин, премьера которых состоялась на других международных фестивалях, публика смогла посмотреть в традиционной программе "Об этом говорят все". В качестве "специальных событий" в Риме были показаны несколько не совсем обычных фильмов, в частности, ленты, посвященные Папе Римскому Франциску и легендарному итальянскому футболисту Франческо Тотти.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Победителем XV Римского кинофестиваля стал фильм Франсуа Озона "Лето-85"
Победителем XV Римского кинофестиваля стал фильм Франсуа Озона
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