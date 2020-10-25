Посадка нарциссов. Когда и как?

Алексей Вольцев

Настоящая весны ассоциируется с благоухающим и нежным цветением нарциссов. Цветок имеет настолько яркий и насыщенный аромат, что может даже вызвать сильную головную боль.

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Когда надо высаживать нарциссы?

Эту культуру можно высаживать и весной, и осенью. Причем предпочтительней именно осенняя посадка луковиц, которые успевают хорошо укорениться до наступления первых морозов. Оптимальный срок – середина сентября в средней полосе. У луковиц на укоренение уходит примерно три недели, поэтому в первую очередь следует ориентироваться по прогнозам погоды.

В регионе с холодными зимами лучше высаживать нарциссы весной. Как только сойдет снег и температуре воздуха прогреется до +7 градусов, можно приступать к посадке.

Выбор участка

Нарциссам необходимо много света, но на юге эти цветы лучше высадить в легкую, ажурную полутень. Нельзя, чтобы близко залегали грунтовые воды. Также место под клумбу должно быть защищено от холодного северного ветра.

Нельзя высаживать нарциссы на клумбе после других луковичных цветов, так как у таких культур одни и те же болезни.





На одной клумбе нарциссам без пересадки будет комфортно расти около 5 лет. После этого времени посадки становятся густыми, а клумба скудной. Через 5 лет необходимо рассадить гнезда луковиц на новом участке.

Подготовка участка

Участок под нарциссы готовят за год. Необходимо сначала произвестковать землю. Хорошо растет культура на суглинке и супеси. Такая почва хорошо пропускает воду и воздух, что необходимо цветам для роста.

Выбранный участок перекапывают, известкуют, а затем добавляют песок и древесную золу из расчета 250 г на квадрат клумбы. Извести расходуют 200 г на квадрат. Участок после такой подготовки оставляют, чтобы земля осела и напиталась.

Посадка луковиц

Глубина посадки луковиц напрямую зависит от их диаметра и состава грунта. В тяжелую почву нарциссы высаживают на глубину 12 см. Если грунт легкий, луковицы заглубляют на 17 см. Если посадочный материал очень крупный, его высаживают на глубину около 25 см. Между рядками оставляют около 70 см, или высаживают луковицы кружками.

Для посадки готовят лунки, на дно каждой насыпают немного песка. Луковицы раскладывают по лункам и засыпают грунтом, проливают и сразу же мульчируют слоем 4 см. При наступлении похолодания клумбу дополнительно укрывают соломой или дерном толщиной 10 см.

Когда весной начнет сходить снег, укрытие снимают, но оставляют слой мульчи. Так росткам будет легче пробиться сквозь землю.