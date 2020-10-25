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Посетительница Метрополитен нашла пропавшую картину Джейкоба Лоуренса

Посетительница Метрополитен нашла пропавшую картину Джейкоба Лоуренса
. Посетительница выставки "Джейкоб Лоуренс: Американская борьба" помогла найти считавшуюся утраченной картину художника из его серии "Борьба. Из истории американского народа" (1954 — 1956), сообщает Artforum.

Женщина обратила внимание, что в экспозиции отсутствуют пять работ этой серии, изначально включавшей 30 произведений, и предположила, что одна из них может принадлежать ее соседям.

Она оказалась права. Пожилая пара, живущая в нескольких минутах ходьбы от музея, действительно купила эту картину (№ 16) на благотворительном аукционе в 1960 году, и с тех пор она висела у них дома.


Серия "Борьба. Из истории американского народа" изображает сцены американской истории с участием чернокожего и коренного населения.


"В современном искусстве открытия такого уровня – большая редкость. Еще более волнительно то, что его сделала посетительница, которая живет около музея", — прокомментировал ситуацию директор Метрополитен Макс Холляйн.

Это единственная (из десяти) неполная серия работ знаменитого афроамериканца, поскольку в конце 50-х годов ее приобрел частный коллекционер без условия сохранения картин вместе и затем постепенно распродавал.

Найденное полотно находится в хорошем состоянии и примет участие в выставке работ художника, которая продлится в Метрополитен до 1 ноября. После этого оно отправится вместе с остальными произведениями Лоуренса в другие американские музеи, где также планируется продемонстрировать его творчество.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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