Президентские выборы в Киргизии пройдут 10 января

Алексей Вольцев

Центризбирком Киргизии назначил досрочные президентские выборы в республике на 10 января 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК.

"По решению ЦИК выборы президента назначены на 10 января", - заявил представитель пресс-службы.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.

Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.