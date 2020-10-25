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Путин рассказал об отношениях с Лужковым

Путин рассказал об отношениях с Лужковым
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его отношения с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым были официальными, но весьма доверительными, он относился к Лужкову с уважением.

"Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране. И я к нему так и относился, с уважением. И у нас отношения были официальные, но весьма доверительные", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1" на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, заявившего во время дебатов, что Путин дружил с Лужковым.

Трамп во время дебатов с кандидатом в президенты США Джо Байденом заявил, что его оппонент якобы получал деньги от России через президента Путина. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов, потому что он был в очень хороших отношениях с Лужковым. Трамп также подчеркнул, что никогда не получал денег от России. Байден в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.


Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предвыборные дебаты в США, отметил, что в Америке идут соревнования по признанию в большей нелюбви к России, что уже стало константой. Власти РФ ранее неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада во вмешательстве в демократические процессы.

# Политика
По материалам: ria.ru

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