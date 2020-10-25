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Путин: вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры важно уделять приоритетное внимание

Путин: вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры важно уделять приоритетное внимание

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры важно уделять приоритетное внимание. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Кремля.

Как заявил глава государства, от эффективной, слаженной работы всех звеньев отечественного автотранспортного комплекса, от опыта, компетентности и ответственности его работников во многом зависят динамичное развитие промышленности и сельского хозяйства, укрепление межрегиональных и международных связей, решение актуальных социальных проблем.

«Поэтому столь важно уделять приоритетное внимание вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры, повышению надежности, безопасности и доступности транспортных услуг, увеличению объемов перевозок», — сказал Владимир Путин.

Он выразил уверенность в том, что работники отрасли будут продолжать беречь сложившиеся традиции, равняться на ветеранов, достойно справляться с поставленными задачами.

С 2012 года в соответствии с указом президента РФ в последнее воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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