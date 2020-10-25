Россияне описали свои идеальные выходные

Вадим Карасев

Россияне описали сценарий идеального выходного дня – как выяснилось, большинство предпочитают семейный отдых и прогулки. В исследовании, которое приводит РБК, названы девять самых популярных занятий во время уик-энда.

У 26% опрошенных любимый вид досуга – отдых с семьей. За прогулки высказались немногим менее респондентов (24%). В первую тройку также входит выезд на шашлыки (14%).

Некоторые предпочитают не столь активные занятия: так, 7% на выходных выбирают отсыпаться, 6% занимаются домашними делами. У 4% любимый вид досуга – просмотр фильмов и сериалов (такой же показатель популярности у охоты и рыбалки). Наконец, по 2% респондентов любят заниматься на выходных шопингом и ездить на дачу.

Ответы различались в зависимости от пола опрошенных – женщинам больше интересны прогулки, музеи и рестораны, кулинария, путешествия и шопинг. Мужчины чаще высказывались за спорт, охоту, рыбалку и дачный отдых.