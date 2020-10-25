Шеремет прокомментировал инициативу Киева о подсчёте компенсации из-за Крыма

Лидия Мартынова

Украинским властям пора прекратить попытки нажиться на Крыме — время, когда полуостров был украинским, безвозвратно прошло, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

Ранее глава украинской партии «Голос» Кира Рудик заявила, что в Верховной раде готовят проект закона, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от России за «нанесённый ущерб».

«Украине пора прекратить попытки нажиться на полуострове. Время, когда Крым был в составе Украины, ушло безвозвратно», — подчеркнул Шеремет.

Он отметил, что сегодня стоит говорить как раз о возмещении Киевом ущерба, нанесённого полуострову. По словам депутата, Украина более 20 лет эксплуатировала Крым, «приведя его в упадническое состояние». Как заявил Шеремет, «только благодаря России, которая развивает Крым невиданными темпами, удалось добиться развития полуострова».

«Украина обязана возместить крымчанам материальный и моральный ущерб, и мы готовы его подсчитать и истребовать», — добавил он.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения референдума. Тогда абсолютное большинство избирателей (96,77 процента от Республики Крым и 95,6 процента от Севастополя) поддержали данную инициативу.

Владимир Путин ранее заявил, что все попытки оспорить принадлежность полуострова России обречены.