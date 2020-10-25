Сигурни Уивер рассказала, что ей было сложно на съемках "Аватара 2"

Лидия Мартынова

. Американская актриса Сигурни Уивер рассказала, с какими сложностями она столкнулась на съемках "Аватара 2", сообщает The Independent.

Уивер, сыгравшая в оригинальном фильме 2009 года биолога Грейс Огустин, вернулась к своей роли во второй части, съемки которой недавно завершились в Новой Зеландии. Она также примет участие в других сиквелах франшизы.

Актриса поделилась, что ей было тяжело сниматься под водой. Для этого ей пришлось заранее тренироваться задерживать дыхание более, чем на шесть минут.

"Это было непросто, — рассказала 71-летняя актриса, — Но именно для этого я тренировалась. И мне очень хотелось, чтобы у меня все получилось".

"Еще я не хотела, чтобы все про меня думали: "Она слишком старая, она не сможет этого сделать", — добавила она.

Во время съемок под водой к поясу Уивер были привязаны грузы, и команда профессиональных ныряльщиков поднимала ее на поверхность через определенные интервалы.

Актриса подчеркнула, что сниматься в таком формате ей понравилось.

"Я всегда получаю от вселенной значительно больше, чем то, что могу себе представить. Вместо: "Нет, у тебя это не получится" я говорю себе: "Дайте мне попробовать, а потом посмотрим", — прокомментировала Уивер.

Изначально предполагалось, что "Аватар 2" выйдет в декабре 2021 года, но премьера была отложена из-за пандемии.

Пока ожидается, что третья, четвертая и пятая часть франшизы будут готовы к декабрю 2028 года.