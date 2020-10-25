Синоптики пообещали москвичам тёплую погоду до конца октября

Анастасия Иванова

До конца октября в Москве установится тёплая погода, температура будет выше нормы. Об этом RT рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Практически до конца октября у нас стоит тёплая погода. Бабьего лета, конечно, солнечного нет, но погода по температуре выше нормы… Сейчас чисто осенняя погода, идут циклоны: прошёл один циклон, за ним идёт второй, выстроился, и ещё один… Соответственно, циклон в передней части приносит с собой тепло, потом осадки», — рассказал синоптик.

По его словам, с понедельника на вторник и в среду ночью температура будет ближе к нулю: +2…+3 градуса по Цельсию. Но жнём же всё равно будет тепло — в районе +8 градусов. «То есть в общем-то довольно тёплая погода, выше нормы. Но облачная и с небольшими дождиками периодически», — пояснил специалист.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в ближайшие дни в 12 регионах России начнутся дожди, снег и гололёд. Ожидается также сильный ветер и похолодание. Плохая погода, в частности, ждёт жителей Приморского края, Сахалина, Курильских островов и Камчатки. Там активизируются циклоны. Начнутся дожди, снег и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 25-30 метров в секунду.

Гололёд и сильный ветер ждут Хабаровский край, Амурскую область и Еврейский автономный округ. В этих регионах ветер будет дуть со скоростью от 18 до 23 метров в секунду. Также плохая погода придёт в Сибирский федеральный округ — республики Алтай и Тыва, а также в Кемеровскую, Иркутскую и Новосибирскую области, пишет «Царьград».