СМИ: в результате покушения убит отец бывшего пилота "Формулы-1" Виталия Петрова
Сегодня вечером стало известно, что был убит отец бывшего пилота "Формулы-1" Виталия Петрова. Покушение на Александра Петрова, известного выборгского бизнесмена и муниципального депутата, было совершено в его коттедже под Выборгом. В результате он получил огнестрельное ранение и позднее скончался. Детали нападения пока не разглашаются. По одной из версий стрелял снайпер.
Петров был крупным предпринимателем и совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод" и ЗАО "Выборгская топливная компания". Некоторые региональные издания даже называли Петрова "хозяином Выборга", но сам Петров просил так его не называть.
Александр Петров также активно помогал развитию спортивной карьеры своего сына Виталия. Усилия не были напрасны. Петров-младший вошел в историю, как первый российский автогонщик, когда-либо выступавший в рамках чемпионата "Формулы-1" в качестве основного пилота.
За ним закрепилось прозвище "Выборгская ракета". Выступления в "Формуле-1" он прекратил в 2012 году. После этого Петров выступал в немецкой серии DTM и на чемпионате мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2.