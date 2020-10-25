СМИ: в результате покушения убит отец бывшего пилота "Формулы-1" Виталия Петрова

Вадим Карасев

Сегодня вечером стало известно, что был убит отец бывшего пилота "Формулы-1" Виталия Петрова. Покушение на Александра Петрова, известного выборгского бизнесмена и муниципального депутата, было совершено в его коттедже под Выборгом. В результате он получил огнестрельное ранение и позднее скончался. Детали нападения пока не разглашаются. По одной из версий стрелял снайпер.





Виталий Петров

Петров был крупным предпринимателем и совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод" и ЗАО "Выборгская топливная компания". Некоторые региональные издания даже называли Петрова "хозяином Выборга", но сам Петров просил так его не называть.





Александр Петров





Виталий Петров с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным

Александр Петров также активно помогал развитию спортивной карьеры своего сына Виталия. Усилия не были напрасны. Петров-младший вошел в историю, как первый российский автогонщик, когда-либо выступавший в рамках чемпионата "Формулы-1" в качестве основного пилота.

За ним закрепилось прозвище "Выборгская ракета". Выступления в "Формуле-1" он прекратил в 2012 году. После этого Петров выступал в немецкой серии DTM и на чемпионате мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2.