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Собянин оценил влияние ограничительных мер на экономику

Собянин оценил влияние ограничительных мер на экономику
Меры, принимаемые сегодня властями столицы для борьбы с коронавирусом, косвенно сказалось на экономике, но не так радикально, как в мае, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

"Мы принимали меры, которые минимально давят на экономику, но сказать, что совсем это не влияет, нельзя, потому что мы видим: люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, в общепит и так далее, движение по городу замедляется. Это все равно косвенно будет сказываться на экономике, но не так радикально, как это было в мае, когда мы целые сектора экономики закрывали. Мы ни один сектор экономики в настоящее время не закрыли, все функционируют", - сообщил мэр в эфире телеканала "Россия 1".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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