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США заявили о проблеме с санкциями против России

США заявили о проблеме с санкциями против России
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пожаловался на слишком большое количество санкций против России, из-за которых почти не осталось возможности для введения новых ограничений.

По его словам, это касается не только России, но и Ирана.

"Мы очень мало что еще можем сделать, однако мы изучаем каждый потенциальный вариант сдерживания этих стран", — сказал О’Брайен журналистам.

Он отметил, что в Вашингтоне думают о санкциях против Китая и других государств, которые якобы могут повлиять на выборы в США.

# Россия
По материалам: ria.ru

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