Светлана Тихановская ушла на карантин по коронавирусу
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на карантин и будет соблюдать режим самоизоляции после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого диагностировали коронавирус.
Тихановская находится в Литве. По действующим в стране правилам, лица, которые находились в контакте с заболевшими коронавирусом, должны пройти карантин продолжительностью 14 дней. Министр иностранных дел Словении Логар посетил с рабочим визитом страны Балтии, встречался также с Тихановской.
Ранее она заявила, что оппозиция требует отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и дает ему срок до 25 октября.
По ее словам, «Лукашенко должен объявить об уходе», «насилие на улицах должно остановиться полностью», а «все политзаключённые должны быть освобождены».
Власти Белоруссии объявили Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.
Экс-кандидат в президенты включена также в базу разыскиваемых лиц российского МВД. Уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.