Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Светлана Тихановская ушла на карантин по коронавирусу

Светлана Тихановская ушла на карантин по коронавирусу

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на карантин и будет соблюдать режим самоизоляции после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого диагностировали коронавирус.

Тихановская находится в Литве. По действующим в стране правилам, лица, которые находились в контакте с заболевшими коронавирусом, должны пройти карантин продолжительностью 14 дней. Министр иностранных дел Словении Логар посетил с рабочим визитом страны Балтии, встречался также с Тихановской.

Ранее она заявила, что оппозиция требует отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и дает ему срок до 25 октября.

По ее словам, «Лукашенко должен объявить об уходе», «насилие на улицах должно остановиться полностью», а «все политзаключённые должны быть освобождены».

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия», — подчеркнула Тихановская.

Власти Белоруссии объявили Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.

Экс-кандидат в президенты включена также в базу разыскиваемых лиц российского МВД. Уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

"Думаете, не спросят, как вы работаете на канале с госфинансированием?": Соловьев разнес Галкина за желание понравиться оппозиции
"Думаете, не спросят, как вы работаете на канале с
Светлана Тихановская ушла на карантин по коронавирусу
Светлана Тихановская ушла на карантин по коронавирусу
Госдума планирует принять закон о правительстве во вторник
Госдума планирует принять закон о правительстве во вторник
На Украине испугались конкуренции со стороны "Газпрома"
На Украине испугались конкуренции со стороны "Газпрома"
Хилари Дафф ждет третьего ребенка
Хилари Дафф ждет третьего ребенка
Посетительница Метрополитен нашла пропавшую картину Джейкоба Лоуренса
Посетительница Метрополитен нашла пропавшую картину Джейкоба Лоуренса
Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
Замглавы Московской таможни арестован за взятку в 0,5 млн рублей
Замглавы Московской таможни арестован за взятку в 0,5 млн рублей
"Википедия врет": Асмус раскрыла семейную тайну
"Википедия врет": Асмус раскрыла семейную тайну
Президентские выборы в Киргизии пройдут 10 января
Президентские выборы в Киргизии пройдут 10 января
Коэффициент распространения коронавируса в Москве вернулся к августовским значениям
Коэффициент распространения коронавируса в Москве вернулся к
Таро-прогноз на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Топ на сегодня

По душам и не очень: онлайн-встреча Путина и Михалкова, финальные дебаты в США и обнаженный торс Джареда Лето
По душам и не очень: онлайн-встреча Путина и Михалкова, финальные
Медведев заявил о "несостоявшихся государствах" среди стран бывшего СССР
Медведев заявил о "несостоявшихся государствах" среди стран бывшего
Картину Бэнкси продали за $10 миллионов. Торги заняли 8 минут
Картину Бэнкси продали за $10 миллионов. Торги заняли 8 минут
Медведев призвал к договору по кибербезопасности на площадке ООН
Медведев призвал к договору по кибербезопасности на площадке ООН
Глава ВОЗ назвал ситуацию с коронавирусом в Северном полушарии критической
Глава ВОЗ назвал ситуацию с коронавирусом в Северном полушарии

Еще по теме

Тихановская встретится с властями Польши
Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа
Тихановская обвинила Россию в финансировании разгонов протестующих
Тихановская видит Россию посредником в разрешении кризиса в Белоруссии