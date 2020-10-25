Светлана Тихановская ушла на карантин по коронавирусу

Влада Некрасова

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на карантин и будет соблюдать режим самоизоляции после встречи с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого диагностировали коронавирус.

Тихановская находится в Литве. По действующим в стране правилам, лица, которые находились в контакте с заболевшими коронавирусом, должны пройти карантин продолжительностью 14 дней. Министр иностранных дел Словении Логар посетил с рабочим визитом страны Балтии, встречался также с Тихановской.

Ранее она заявила, что оппозиция требует отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и дает ему срок до 25 октября.

По ее словам, «Лукашенко должен объявить об уходе», «насилие на улицах должно остановиться полностью», а «все политзаключённые должны быть освобождены».

«Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия», — подчеркнула Тихановская.

Власти Белоруссии объявили Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. Санкция по этой статье предполагает от трех до пяти лет колонии.

Экс-кандидат в президенты включена также в базу разыскиваемых лиц российского МВД. Уголовных дел против нее в России не возбуждалось, а в розыске она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.