Танкер в Азовском море может затонуть после взрыва – Росморречфлот

Алексей Вольцев

Танкер "Генерал Ази Асланов" в Азовском море может затонуть, крен на нем может указывать на поступление воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.





"Крен есть. Открытого возгорания нет. Если есть крен, значит, есть поступление воды", - ответили в пресс-службе ведомства на вопрос о вероятности затопления корабля.

Вечером в субботу представитель упомянутого федерального агентства подтвердил данные о взрывах на шедшем в Ростов-на-Дону "Генерале Ази Асланове", который находился в устье Керченского пролива.

сообщило, что СМИ узнали о судьбе судна, селитра с которого минувшим летом разнесла порт Бейрута.