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Танкер в Азовском море может затонуть после взрыва – Росморречфлот

Танкер в Азовском море может затонуть после взрыва – Росморречфлот
Танкер "Генерал Ази Асланов" в Азовском море может затонуть, крен на нем может указывать на поступление воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.


"Крен есть. Открытого возгорания нет. Если есть крен, значит, есть поступление воды", - ответили в пресс-службе ведомства на вопрос о вероятности затопления корабля.

Вечером в субботу представитель упомянутого федерального агентства подтвердил данные о взрывах на шедшем в Ростов-на-Дону "Генерале Ази Асланове", который находился в устье Керченского пролива.


сообщило, что СМИ узнали о судьбе судна, селитра с которого минувшим летом разнесла порт Бейрута.
# Россия
По материалам: ria.ru

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