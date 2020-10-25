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Таро-прогноз на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Таро-прогноз на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года

Октябрь подходит к концу, и для того, чтобы последняя неделя месяца прошла успешно, Знакам Зодиака стоит прислушаться к советам старших Арканов. Карты Таро будут хорошими спутниками успеха, если растолковать их с учетом происходящего в жизни.


Каждый расклад карт из колоды «Последствий» уникален, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно отнестись к выпавшим картам. Советы Арканов не призывают к активным действиям, а подталкивают к размышлениям и позволяют охватить всю картину, чтобы принимать верные решения и безошибочно находить путь к успеху. Завершить октябрь и начать последний месяц осени с успехов поможет очередной прогноз.

Овен


Аркан «Императрица» сулит Овнам продуктивное начало недели. По этой карте успех придет, но не сразу, поэтому нужно постараться и не торопить события. Также Аркан сулит благополучие в семейной жизни, а значит, Овнам не стоит игнорировать своих близких.

Карта «Отшельник» говорит о внутреннем развитии. По этому Аркану Овны в середине недели смогут уделить внимание своему душевному состоянию, привести чувства к гармонии и составить план действий на конец октября.


«Солнце» в раскладе — карта, указывающая на победу и хорошие новости. По этому Аркану Овны смогут получить награду за свои труды, взять паузу или же с новыми силами приниматься за воплощение в жизнь задуманного.

Телец


Карта «Мир» символизирует гармоничное начало недели, когда Тельцы могут не переживать за исход дел. Карта означает достижение своего места под Солнцем, победу над неприятностями и удачное разрешение сложных вопросов.

По карте «Иерофант» Тельцы должны поступать мудро, опираясь на полученный ранее опыт, а не на эмоции. По этому Аркану в жизнь приходят лишь те события, на которые настраивается подсознание, и в мыслях не должно быть сомнений и паники.

«Повешенный» в раскладе — карта, указывающая на то, что некоторые из дел не удастся довести до конца в октябре. Совет карты — переключить внимание, чтобы не тратить время зря и не стучать в дверь, которая пока не готова открыться.


Близнецы


Карта «Иерофант» сулит Близнецам успехи, если они сосредоточатся на решении основных дел и задач. По этому Аркану грамотно расставленные приоритеты облегчат решение любого вопроса.

Аркан «Звезда» призывает Близнецов к выдержке и ответственности. Дела движутся к завершению, и внимательность поможет Близнецам закончить начатое в срок, а также получить желанную награду. 

В конце недели по карте «Дурак» Близнецам по-прежнему нельзя терять бдительности. При кажущейся безмятежности могут возникнуть трудности из-за халатного отношения к своим делам.

Рак


По карте «Верховная жрица» Ракам стоит внимательно относиться к своим предчувствиям. Внутренний голос и умение выжидать помогут вовремя увидеть неприятности и с легкостью разрешить сложные вопросы.

Карта «Звезда» является одним из символов высшего покровительства, и Ракам улыбнется удача. Совет карты — не спешить и не гордиться своими успехами, чтобы завистники не проявляли излишней активности.


Аркан «Башня» символизирует крушение планов, но Ракам не стоит бояться происходящего. Избавившись от иллюзий, будет проще оценить обстановку и выбрать стратегию, которая приведет к победе.

Лев


Карта «Император» сулит Львам приятные перспективы в деловой среде. Для того чтобы достичь новых вершин, Львам предстоит поступать мудро и непредвзято, а также не ставить себя выше окружения.

По карте «Императрица» Львы смогут обрести внутреннюю гармонию, которая поможет без труда справиться с эмоциями и выбрать верное направление, ведущее к успеху. Аркан говорит также о налаживании отношений в семье и гармонии между влюбленными.

В конце недели, судя по карте «Отшельник», Львы смогут проанализировать события месяца, исправить ошибки, если они есть, и набраться сил для того, чтобы начать последний месяц осени активно.

Дева


Карта «Правосудие» предостерегает Дев от необдуманных шагов. По этому Аркану каждое слово и поступок отразятся в будущем, и Девы могут получить как вознаграждение, так и порицание с детальнейшей работой над ошибками.


«Дурак» в раскладе — карта случайности. По ней Девам нельзя слишком серьезно относиться ко всему, что происходит в жизни. Порой нужно отпустить ситуацию и посмотреть на нее под другим углом, ведь ответ может лежать на поверхности.

Аркан «Повешенный», выпадая на последние выходные октября и начало ноября, указывает Девам на возможную приостановку дел. По этой карте нельзя терять времени даром, поэтому Девы должны быть готовы к тому, чтобы переключиться на иные занятия.

Весы


По карте «Луна» Весов в начале неделю ждут некие тайны, которые станут известны. Не исключено, что Весы смогут узнать о том, кто за их спиной плетет интриги, вовремя подготовиться и не дать завистникам одержать верх.

Карта «Сила» говорит о том, что Весам нельзя медлить. Середина октябрьской недели убудет удачным временем для старта или финиша: все зависит от текущего положения дел. Уверенность в себе и честность по отношению к окружению помогут быстро достичь нужных результатов.

Аркан «Императрица» говорит о стабильности. Размеренная работа и доверие внутреннему чутью не дадут Весам свернуть с верного пути. Также карта указывает на развитие отношений, и Весы смогут наладить личную жизнь.

Скорпион



В начале недели по карте «Колесо фортуны» Скорпионы не смогут управлять событиями. Более того, они могут быть обескуражены происходящим. Совет Аркана: на время положиться на судьбу, чтобы понять суть происходящего, и только после этого брать ситуацию в свои руки.

Аркан «Суд» говорит об успехе и завершении трудностей. Это может быть конец судебного разбирательства, обретение прежней хорошей репутации, точка в спорном и долгоиграющем деле в пользу Скорпионов.

В конце недели по карте «Дурак» Скорпионам нельзя расслабляться. Халатность может привести к неожиданным результатам, которые могут отбросить назад с завоеванных позиций.

Стрелец


«Император» в раскладе — карта мудрости и умения владеть собой. Совет карты для Стрельцов: начать неделю с принятия самостоятельных решений, а не под влиянием ситуации или окружения.

Аркан «Солнце» говорит об успехах, а значит, Стрельцам удастся справиться с любыми трудностями, порой даже не замечая их. Также карта сулит приятные новости, упустить которые никак нельзя — они могут оказаться судьбоносными.

Карта «Правосудие» указывает на победу и торжество справедливости. По этой карте Стрельцы получат заслуженную награду или порицание в случае допущенных ошибок. В конце недели представится возможность оправдать свое честное имя, отказавшись от мыслей о мести.

Козерог


Карта «Мир» сулит разрешение конфликтов и сложных ситуаций. По этому Аркану Козероги смогут отдохнуть и набраться сил перед очередным рывком, а также обрести гармонию в отношениях с семьей и партнерами.

«Дурак» в раскладе — карта, указывающая на опрометчивые поступки и необдуманные решения. Совет Аркана для Козерогов: не пускать дела на самотек, иначе результат может не только разочаровать, но и отдалить от поставленной цели.

Аркан «Дьявол» можно растолковать как предупреждение. Халатность, небрежность, потакание дурным привычкам не привнесут в жизнь Козерогов ничего толкового, а лишь собьют с верного пути.

Водолей


Аркан «Маг» открывает неделю и призывает Водолеев не отказываться от новых идей. Креативные решения и умение с оптимизмом встречать трудности позволят заявить о себе, стать лидерами, готовыми не только командовать, но и мудро править.

По карте «Колесо фортуны» со среды по пятницу Водолеи должны быть готовы к неожиданностям, которые не нужно исправлять или пытаться управлять судьбой. События идут своим чередом, и если быть внимательными, то в скором времени придет успех.

Карта «Башня» призывает Водолеев без сомнения разрушать иллюзии спокойствия и размеренности. Лишь открыв сердце и не прячась за стеной равнодушия получится взять курс на победу.

Рыбы


Карта «Влюбленные» призывает Рыб ответственно отнестись к дальнейшей судьбе и принять верное решение, от которого будет зависеть дальнейшее благополучие.

Аркан «Суд» говорит о возможности добиться справедливости и навести порядок в делах. По этой карте Рыбам предстоит побороть страх и выступить против тех, кто пытается помешать воплощению в жизнь смелых идей.

В конце недели Рыбам по карте «Звезда» не стоит волноваться за будущее. Действуя осторожно и без рывков, получится поставить точку в сложном деле, насладиться успехами и с легким сердцем начать новый месяц.

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По материалам: dailyhoro.ru

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