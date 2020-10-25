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Теща мэра Львова выручила его в курьёзной ситуации на выборах

Теща мэра Львова выручила его в курьёзной ситуации на выборах

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Мэр Львова Андрей Садовый, который в мае поддержал «взбунтовавшегося» мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, едва не попал в политический скандал. Как признался политик в соцсети, накануне дня голосования он потерял паспорт.

Спасла ситуацию… теща, которая нашла искомый документ.

В благодарность действующий градоначальник сделал фото с родственницей и паспортом.

«Хорошая теща на вес золота», — прокомментировал он снимок.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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