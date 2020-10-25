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«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили евродепутатов

«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили евродепутатов

В Польше во время беспорядков, вызванных протестами против запрета абортов, полицейские избили евродепутатов.

Третьи сутки в Польше проходят столкновения с граждан с полицией, вызванные законом, запрещающим делать аборты даже при наличии веских медицинских причин. В городе Катовице, где накануне протестующие символически породнились с украинскими националистами, произошёл ещё один инцидент. Стражи порядка избили двух депутатов Европарламента, избранных от Польши, Лукаша Кохута и Мачея Копца.

Подробности происшествия журналу Newsweek рассказала участница многотысячной акции протеста в Катовице, депутат Сейма Польши от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Моника Роза:

«Мы гуляли у Катовицкого собора с другими протестующими. Вдруг кто-то позвал меня бежать к ближайшему памятнику Иоанну Павлу II, потому что там творится что-то нехорошее. Прибежав, я увидела, как полицейские тащат одну из протестующих девушек. Я вынула депутатское удостоверение, начала кричать, что — я депутат, чтобы меня пропустили, но никто никак не отреагировал».

Рядом с Моникой Розой оказались два депутата Европарламента от польской партии Lewica Лукаш Кохут и Мачей Копец.

«Они толкали нас щитами. Мачек упал на землю. Один из полицейских замахнулся дубинкой на Лукаша, не ударил его, но агрессии было много», — продолжила Роза.

В итоге Копца затолкнули в полицейскую машину и увезли. Оценивая происходящее, депутат Сейма Польши Моника Роза подытожила (понятно и без перевода на русский язык):

— To jest Białoruś!

В свою очередь в полиции пояснили журналистам, что депутат Копец вёл себя агрессивно и вначале не хотел предоставляться. Однако на кадрах отчётливо слышно, как мужчина кричит: «Я член парламента!»

ИА Newstes дополняет, что беспорядки в Польше начались с 22 октября и связаны с вердиктом Конституционного трибунала, который при поддержки правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) посчитал неконституционным закон, разрешающий аборты в случае высокой вероятности тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни.

Сегодня, 25 октября, протесты продолжились. Как уточняет телеграм-канал «Из Польши. На русском», к сторонникам абортов присоединились «масочники, антимасочники, аграрии, противники противников абортов и даже радужные единороги».

«И русский след всё же прослеживается», — иронизирует телеграм-канал, публикуя фотографию ниже (ретушь выполнена редакцией ИА Newstes).

# Россия
По материалам: eadaily.com

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