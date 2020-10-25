«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили евродепутатов
В Польше во время беспорядков, вызванных протестами против запрета абортов, полицейские избили евродепутатов.
Третьи сутки в Польше проходят столкновения с граждан с полицией, вызванные законом, запрещающим делать аборты даже при наличии веских медицинских причин. В городе Катовице, где накануне протестующие символически породнились с украинскими националистами, произошёл ещё один инцидент. Стражи порядка избили двух депутатов Европарламента, избранных от Польши, Лукаша Кохута и Мачея Копца.
Подробности происшествия журналу Newsweek рассказала участница многотысячной акции протеста в Катовице, депутат Сейма Польши от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Моника Роза:
Рядом с Моникой Розой оказались два депутата Европарламента от польской партии Lewica Лукаш Кохут и Мачей Копец.
В итоге Копца затолкнули в полицейскую машину и увезли. Оценивая происходящее, депутат Сейма Польши Моника Роза подытожила (понятно и без перевода на русский язык):
В свою очередь в полиции пояснили журналистам, что депутат Копец вёл себя агрессивно и вначале не хотел предоставляться. Однако на кадрах отчётливо слышно, как мужчина кричит: «Я член парламента!»
ИА Newstes дополняет, что беспорядки в Польше начались с 22 октября и связаны с вердиктом Конституционного трибунала, который при поддержки правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) посчитал неконституционным закон, разрешающий аборты в случае высокой вероятности тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни.
Сегодня, 25 октября, протесты продолжились. Как уточняет телеграм-канал «Из Польши. На русском», к сторонникам абортов присоединились «масочники, антимасочники, аграрии, противники противников абортов и даже радужные единороги».