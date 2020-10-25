ТОП - 50 лучших сериалов про любовь, которые хочется пересматривать

Алексей Вольцев

Любовные сериалы снимают в десятках стран. Они так популярныотчасти потому, что у режиссеров и сценаристов есть возможность как следуетзакрутить сюжетную линию – зачастую в полнометражных фильмах на это просто нет времени.Согласись, это круто, когда смотришь сериал и даже представить не можешь, чтобудет происходить в следующей серии. Существуют сериалы, которые идут десяткилет и насчитывают сотни серий. Представляем тебе список лучших сериалов пролюбовь.Лучшие сериалы о любвиДневники вампира (2009-2017, США).