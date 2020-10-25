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Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим другую щеку

Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим другую щеку

Турецкие власти обрушились с резкой критикой на ультраправого нидерландского политика Герта Вилдерса за опубликованный им в «Твиттере» пост с карикатурой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , сообщает издание Hürriyet Daily News.

«Когда правда снова заговорила им в лицо, появились расисты-неудачники. Они пытаются использовать исламофобию и ксенофобию. Пришло время остановить испорченных европейских политиков с фашистским складом ума», — написал сегодня, 25 октября, на своей странице в «Твиттере» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Европа становится всё более опасным местом для мусульман. Оскорбительные карикатуры, обвинения в сепаратизме мусульман и рейды (правоохранительных органов. — Ред.) в мечети — это далеко от свободы выражения мнения в Европе», — отреагировал в свою очередь глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун .
«Речь идёт о том, чтобы запугать мусульман и напомнить им о том, что они могут поддерживать европейскую экономику, но она никогда не будет им принадлежать — на фоне лекций об интеграции. Всё, что мы видим с мусульманами в европейской общественной культуре сегодня, устрашающе знакомо — это демонизация европейского еврейства в 1920-х годах», — добавил он.

По словам Алтуна, «мы (мусульмане) не подставим другую щеку, когда вы нас оскорбляете» и «Турция будет защищаться любой ценой».

Как сообщало ИА Newstes, Париж отозвал 24 октября своего посла в Анкаре для консультаций после некорректного высказывания президента Турции в адрес французского коллеги Эмманюэля Макрона. Турецкий лидер посоветовал главе Пятой республики «лечить психику». Эрдоган в минувшую субботу сорвался на грубость, заявив, что французскому президенту, выдвинувшему идею «просвещённого ислама» после жестокого убийства учителя в пригороде Парижа, нужно пройти психиатрическое обследование. «Слова президента Эрдогана неприемлемы. Впадать в крайность и грубить — это не способ. Мы требуем от Эрдогана изменить политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения. Мы не участвуем в ненужных спорах и не приемлем оскорбления», — указали в Елисейском дворце.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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