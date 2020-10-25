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Украине предрекли экономический армагеддон

Украине предрекли экономический армагеддон
Украинская экономика напоминает "Титаник", в ближайшее время ее ожидает постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали, говорится в материале газеты "Зеркало недели".

Авторы статьи прогнозируют массовый отток трудоспособного населения в Европу — в случае улучшения ситуации с коронавирусом проевшие почти все накопления мигранты отправятся на заработки в соседние страны. Это приведет к тому, что экономику страны будет просто некому "двигать".

"Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание "черной дыры" Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны", — отмечается в материале.

Аналитики обращают внимание на дефицит бюджета и растущий дисбаланс. С приходом пандемии ситуация стала просто катастрофической, страна вернулась к условиям 2014-2015 годов, когда для пополнения казны правительство повысило тарифы на коммуналку и создало условия для развития монополий. В статье отмечается, что тогда своими отчислениями страну выручил "Нафтогаз". Однако сейчас компания несет убытки, и рассчитывать на нее не стоит.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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