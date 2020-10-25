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Умер глава Samsung Ли Гон Хи

Умер глава Samsung Ли Гон Хи
Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер на 79-м году жизни, передает агентство Рёнхап.

Бизнесмен скончался в воскресенье в больнице Samsung в Сеуле.

Ли Гон Хи родился в 1942 году и стал вторым председателем Samsung в 1987, сменив на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.


Samsung Electronics, Ли Чжэ Ёну, который считается преемником.

При этом южнокорейская прокуратура подозревает, что в ходе получения власти в концерне Ли Чжэ Ён участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group.

Помимо Ли Чжэ Ёна, у Ли Гон Хи остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, покончила с собой в 2005 году.

# В мире
По материалам: ria.ru

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