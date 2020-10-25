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В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван

В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев словами о готовности к перемирию в Карабахе, пытается переложить ответственность на армянскую сторону.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете Figaro заявил, что его государство готово прекратить боевые действия, "если армянская сторона прекратит огонь". По его словам, необходимо, чтобы Армения признала основные принципы, определенные Францией, Россией и Америкой, которые Азербайджан, по его словам, уже принял. Он пообещал, что Баку после вернется за стол переговоров.

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"Что касается заявления Алиева, ничего удивительного я не вижу. Он в очередной раз пытается перевести стрелки в нашу сторону", - сказал Ованнисян во время брифинга.


Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
# В мире
По материалам: ria.ru

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