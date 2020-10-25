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В Брюсселе вводят комендантский час

В Брюсселе вводят комендантский час
Власти Брюсселя приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры по сдерживанию пандемии коронавируса. В частности, будет введен комендантский час с 22:00.

Об этом заявил первый министр столичного региона Брюссель Руди Верворт, передает издание VRT.

С понедельника, 26 октября, комендантский час объявляется во всем столичном регионе Брюсселя с 22:00 до 6.00. При этом исключение будут делаться для поездок на работу, на случай форс-мажора и для оказания медицинской помощи.

Кроме того, в регионе становится обязательным масочный режим в общественных местах.
Также запрещаются все культурные события, включая музейные выставки, концерты, демонстрация фильмов в кинотеатрах, события в культурных центрах и тому подобное. Спортзалы, бассейны и тренажерные залы, будут закрыты, запрещается также проведение тренировок.

Все магазины, без исключений, закрываться в 20:00.

Кроме того, жители региона будут работать из дома.

Все школьные путешествия также запрещены на время действия ограничений.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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