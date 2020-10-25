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"Википедия врет": Асмус раскрыла семейную тайну

"Википедия врет": Асмус раскрыла семейную тайну
Актриса Кристина Асмус объяснила происхождение своей фамилии, соответствующий пост она разместила в Instagram-stories.

"У меня немецкие корни по маминой линии. Все родственники с ее стороны живут в Германии. Фамилия Асмус — мамы, которая всю жизнь носила только ее. "Википедия" нагло врет", - написала актриса в ответ на вопрос подписчика о своей фамилии.

По словам Асмус, она взяла фамилию матери 15 лет назад.


Гариком Харламовым. У супругов есть шестилетняя дочь. По словам Харламова, она до сих пор не знает о решении родителей завершить отношения.
# Россия
По материалам: ria.ru

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