"Википедия врет": Асмус раскрыла семейную тайну

Лидия Мартынова

Актриса Кристина Асмус объяснила происхождение своей фамилии, соответствующий пост она разместила в Instagram-stories.

"У меня немецкие корни по маминой линии. Все родственники с ее стороны живут в Германии. Фамилия Асмус — мамы, которая всю жизнь носила только ее. "Википедия" нагло врет", - написала актриса в ответ на вопрос подписчика о своей фамилии.

По словам Асмус, она взяла фамилию матери 15 лет назад.

Гариком Харламовым. У супругов есть шестилетняя дочь. По словам Харламова, она до сих пор не знает о решении родителей завершить отношения.