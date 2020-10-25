Вирусолог: Ситуация с вирусом в России стабилизируется летом 2021 года
Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться только летом 2021 года. Так считает бывший руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
Снижению уровня заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация населения, считает ученый.
Он также указал, что активность коронавируса связана со сменой сезонов года.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 42,2 млн человек, более 1,14 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 497 167 случаев заражения, выздоровели 1 130 818 человек, умер 25 821.