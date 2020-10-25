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Вирусолог: Ситуация с вирусом в России стабилизируется летом 2021 года

Вирусолог: Ситуация с вирусом в России стабилизируется летом 2021 года

Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться только летом 2021 года. Так считает бывший руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

«Следующим летом. Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла», — рассказал он в интервью «Парламентской газете».

Снижению уровня заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация населения, считает ученый.

«Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников — это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса», — добавил Зуев.

Он также указал, что активность коронавируса связана со сменой сезонов года.

«Covid-19 — это пневмотропный вирус. Он спокойно встал в ряд с другими вирусами, о которых давно известно: грипп, несколько сотен возбудителей ОРВИ. Поздней осенью и ранней весной начинаются вспышки этих заболеваний», — уверен вирусолог.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 42,2 млн человек, более 1,14 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 497 167 случаев заражения, выздоровели 1 130 818 человек, умер 25 821.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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