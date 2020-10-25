Все главное скомкали. Политолог о разочаровании американцев дебатами

Алексей Вольцев

Американский избиратель мало что узнал для себя из прошедших дебатов кандидатов в президенты, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

В беседе с RT о финальных предвыборных дебатах между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на предстоящих выборах Джо Байденом он отметил, что участники много обменивались обвинениями и критикой, но мало говорили о том, что надо делать для людей.

"На первом месте была эпидемия, но (дискуссия, – RT) не по поводу самой эпидемии и того, что надо делать, как нужно людям помогать, какой принимать сейчас стимулирующий план для экономики, а в основном ошибки, то, что не сделано, недостатки – это почти половину всех этих дебатов (даже две трети) заняло. А вопросы экономические, помощи и прочие, вопросы протестных выступлений – все это сжато, кратко, скомканно было. И если американский избиратель хотел какие-то ответы получить, то вряд ли получил в итоге этих дебатов", – считает политолог.

Ранее радио Sputnik сообщало, что американская разведка испугалась нового "вмешательства" России в президентские выборы.