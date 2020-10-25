"Встает и ложится с мыслями обо мне". Эрдоган вновь оскорбил Макрона

Лидия Мартынова

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что главе Франции Эммануэлю Макрону следует провериться у специалистов, так как он слишком часто думает о турецком лидере.

"Тип, который сейчас руководит Францией, встает и ложится спать с мыслями об Эрдогане. Пусть лучше на себя посмотрит. Ему действительно надо провериться", – сказал Эрдоган, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции. Глава государства высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо "освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". В ответ на это Эрдоган заявил, что его французскому коллеге, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику".

Турции для консультаций.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Эрдоган подначил США на предмет новых санкций.