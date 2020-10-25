Взрывы на танкере в Азовском море: пропавших моряков станут искать всю ночь

Влада Некрасова

А Азовском море на танкере «Ази Асланов», шедшим под российским флагом, произошли два взрыва. По предварительной информации, спастись удалось десяти морякам, судьба еще троих пока неизвестна.

Предположительная причина взрыва — детонация взрывоопасных паров из-за несоблюдения техники безопасности в отсеке для нефтепродуктов. При этом, по данным ТАСС, танкер был пустым.

Все члены экипажа являются россиянами. Поиски троих пропавших продолжаются. Спасатели предполагают, что их могло выбросить взрывной волной за борт. Зона поиска расширена. Поисковые мероприятия будут продолжаться всю ночь.

Между тем, по информации источника ТАСС в экстренных службах, крен судна увеличивается, вода продолжает поступать через пробоину. Крен танкера — от 7 до 10 градусов. В то же время пресс-служба Росморречфлота уточняет, что судно получило повреждения после взрыва выше ватерлинии, поэтому вода на борт не поступает. В Росморречфлоте также заявили, что пожара на борту не было.

О том, что происходит на борту, можно судить по переговорам экипажа с диспетчерской службой, запись которых оказалась в распоряжении телеканала «Звезда».

«За бортом оказались три человека. Произошел взрыв второго и первого танков. Поиски обломков на палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают часть экипажа», — передают с танкера.

На вопрос «откуда и куда направлялись», на судне ответили, что «следовали из нейтральных вод в порт Ростова».

«Ничего не работает, главный двигатель не в работе, полная потеря управления», — констатирует собеседник на судне.

Следует отметить, что расследование случившегося поручено группе сотрудников Следственного комитета. На место происшествия направлены эксперты и криминалисты.