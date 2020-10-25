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Замглавы Московской таможни арестован за взятку в 0,5 млн рублей

Замглавы Московской таможни арестован за взятку в 0,5 млн рублей

Пресненский районный суд Москвы арестовал заместителя начальника Московской таможни, начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова.

Как сообщили РБК сообщили в пресс-службе суда, Цуканов пробудет под стражей до 23 декабря 2020 года. Он обвиняется в преступлении по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение крупной взятки).

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники ФСБ задержали Цуканова вечером 22 октября при получении взятки в 500 тыс. руб.

Как уточнил источник агентства, сотрудник фирмы, действующей в интересах меховой компании ООО «Меховой мир», заявил, что подчиненные Цуканова во время таможенной проверки необоснованно изъяли у «Мехового мира» товары. Замглавы Московской таможни вместе с неназванными коллегами захотели получить взятку за предоставление доступа к ним, о чем Цуканов договорился со своим знакомым.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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