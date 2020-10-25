Звездный Instagram: осенняя смена имиджа и много фото в бикини
На этой неделе многие знаменитости решились на бьюти-трансформацию к осени. К примеру, в числе побывавших в кресле парикмахера оказалась экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова. К холодам она решила избавиться от лишнего груза в виде наращенных волос и вернулась к любимому оттенку блонда. Звезда сообщила, что целый год проходила активную программу по восстановлению волос и продолжает делать процедуры по сей день.
В салон красоты на этой неделе после долгого отдыха у моря заглянула и Надежда Оболенцева. Она обошлась без резкой смены имиджа, а лишь немного подстригла кончики волос и сделала уход, о чем не забыла рассказать в своем инстаграме.
Пока одни звезды целиком окунулись в осень, другие продолжают скучать по лету. Если часть знаменитостей , вроде Кети Топурии, публикуют в своих соцсетях архивные фото с курортов, то остальные сбежали от промозглой осени к теплому океану — воспользовались этой возможностью, пока слухи о скором закрытии международного сообщения из-за второй волны коронавируса не стали правдой.
Наталья Ионова улетела отдыхать на Мальдивы, откуда теперь публикует фото в бикини. Там же сейчас вместе с семьей проводит отпуск и Елена Перминова. По собственному признанию, в этот раз ей меньше, чем обычно, хочется фотографироваться и больше наслаждаться каждым мгновением отпуска.
Какие еще снимки российские и западные звезды публиковали за последние семь дней в своих микроблогах, вы узнаете из нашей еженедельной фотоподборки!