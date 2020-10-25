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Звездный Instagram: осенняя смена имиджа и много фото в бикини

Звездный Instagram: осенняя смена имиджа и много фото в бикини

На этой неделе многие знаменитости решились на бьюти-трансформацию к осени. К примеру, в числе побывавших в кресле парикмахера оказалась экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова. К холодам она решила избавиться от лишнего груза в виде наращенных волос и вернулась к любимому оттенку блонда. Звезда сообщила, что целый год проходила активную программу по восстановлению волос и продолжает делать процедуры по сей день.

В салон красоты на этой неделе после долгого отдыха у моря заглянула и Надежда Оболенцева. Она обошлась без резкой смены имиджа, а лишь немного подстригла кончики волос и сделала уход, о чем не забыла рассказать в своем инстаграме.

Пока одни звезды целиком окунулись в осень, другие продолжают скучать по лету. Если часть знаменитостей , вроде Кети Топурии, публикуют в своих соцсетях архивные фото с курортов, то остальные сбежали от промозглой осени к теплому океану — воспользовались этой возможностью, пока слухи о скором закрытии международного сообщения из-за второй волны коронавируса не стали правдой.

Наталья Ионова улетела отдыхать на Мальдивы, откуда теперь публикует фото в бикини. Там же сейчас вместе с семьей проводит отпуск и Елена Перминова. По собственному признанию, в этот раз ей меньше, чем обычно, хочется фотографироваться и больше наслаждаться каждым мгновением отпуска.

Какие еще снимки российские и западные звезды публиковали за последние семь дней в своих микроблогах, вы узнаете из нашей еженедельной фотоподборки!


Настя Ивлеева


Кети Топурия


Марго Робби


Кендалл Дженнер


Кайя Гербер


Лили Коллинз


Джессика Симпсон


Елена Перминова с дочерью


Наталья Ионова


Тесс Холлидей


Кайли Дженнер


Анна Седокова


Алена Шишкова


Надежда Оболенцева


Сергей Лазарев


Вера Брежнева


Нина Агдал


Дэвид Бекхэм с дочерью


Эшли Грэм с сыном


Серена Уильямс с дочерью


Дима Билан и Яна Рудковская


Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс


Владимир Пресняков и Наталья Подольская с новорожденным сыном


Рита Ора


Зара и Полина Гагарина


Настя Каменских


Шакира


Рози Хантингтон-Уайтли


Ника Белоцерковская


Елена Темникова


Светлана Лобода


Ким Кардашьян


Нюша


Виктория Шелягова


Светлана Бондарчук


Кристина Асмус


Алессандра Амбросио с дочерью


Ани Лорак с дочерью


Елена Летучая


Джаред Лето


Юлианна Караулова


Эльза Хоск


Анастасия Решетова


Равшана Куркова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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