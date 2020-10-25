Звездный Instagram: осенняя смена имиджа и много фото в бикини

Вадим Карасев

На этой неделе многие знаменитости решились на бьюти-трансформацию к осени. К примеру, в числе побывавших в кресле парикмахера оказалась экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова. К холодам она решила избавиться от лишнего груза в виде наращенных волос и вернулась к любимому оттенку блонда. Звезда сообщила, что целый год проходила активную программу по восстановлению волос и продолжает делать процедуры по сей день.

В салон красоты на этой неделе после долгого отдыха у моря заглянула и Надежда Оболенцева. Она обошлась без резкой смены имиджа, а лишь немного подстригла кончики волос и сделала уход, о чем не забыла рассказать в своем инстаграме.

Пока одни звезды целиком окунулись в осень, другие продолжают скучать по лету. Если часть знаменитостей , вроде Кети Топурии, публикуют в своих соцсетях архивные фото с курортов, то остальные сбежали от промозглой осени к теплому океану — воспользовались этой возможностью, пока слухи о скором закрытии международного сообщения из-за второй волны коронавируса не стали правдой.

Наталья Ионова улетела отдыхать на Мальдивы, откуда теперь публикует фото в бикини. Там же сейчас вместе с семьей проводит отпуск и Елена Перминова. По собственному признанию, в этот раз ей меньше, чем обычно, хочется фотографироваться и больше наслаждаться каждым мгновением отпуска.

Какие еще снимки российские и западные звезды публиковали за последние семь дней в своих микроблогах, вы узнаете из нашей еженедельной фотоподборки!





Настя Ивлеева





Кети Топурия





Марго Робби





Кендалл Дженнер





Кайя Гербер





Лили Коллинз





Джессика Симпсон





Елена Перминова с дочерью





Наталья Ионова





Тесс Холлидей





Кайли Дженнер





Анна Седокова





Алена Шишкова





Надежда Оболенцева





Сергей Лазарев





Вера Брежнева





Нина Агдал





Дэвид Бекхэм с дочерью





Эшли Грэм с сыном





Серена Уильямс с дочерью





Дима Билан и Яна Рудковская





Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс





Владимир Пресняков и Наталья Подольская с новорожденным сыном





Рита Ора





Зара и Полина Гагарина





Настя Каменских





Шакира





Рози Хантингтон-Уайтли





Ника Белоцерковская





Елена Темникова





Светлана Лобода





Ким Кардашьян





Нюша





Виктория Шелягова





Светлана Бондарчук





Кристина Асмус





Алессандра Амбросио с дочерью





Ани Лорак с дочерью





Елена Летучая





Джаред Лето





Юлианна Караулова





Эльза Хоск





Анастасия Решетова





Равшана Куркова