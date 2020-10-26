12 продуктов, которых надо избегать, чтобы иметь плоский живот

Вадим Карасев

Давайте смотреть правде в глаза. Иногда кажется, что, независимо от того, что мы делаем (как часто и усердно тренируемся и насколько прилежно следим за питанием) остаются жировые ловушки на теле, от которых так трудно избавиться. Для многих такой зоной является живот. Эксперты составили список из 12 продуктов, которых следует избегать тем, кто стремится избавиться от лишних сантиметров на талии.

Сыр

Если вы страдаете непереносимостью лактозы, то наверняка знаете, что часто сыр становится причиной вздутия живота. Это связано с тем, что фермент лактазы отсутствует, и организм людей с непереносимостью лактозы не может расщеплять молочные продукты. Однако здесь дело даже не в этом, а в том, что сыр содержит много (очень много) калорий и насыщенных жиров. Это не означает, что нужно исключить из рациона абсолютно все молочные продукты (мы не знаем, что бы мы делали, если бы нам пришлось отказаться от мороженого с шоколадной крошкой). Все же молочные продукты снабжают организм белком и кальцием. Тем не менее если хотите иметь плоский живот, не заказывайте в ресторане сырные тарелки.





Газировка

Знаем, знаем. Гамбургер и газировка — это идеальная пара. Но газированные напитки подслащены искусственным сахаром и кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, которые могут увеличить количество подкожного жира и служить источником ненужных калорий. Диетологи говорят, что излишки сахара преобразовываются в жир и, в конечном итоге, откладываются на талии. И хотя в диетической коле меньше калорий, сахара там хоть отбавляй! Вывод: никаких газированных сладких напитков.





Колбаса и бекон

Мясо может быть здоровой частью рациона — в конце концов, оно снабжает организм большой дозой белка для поддержания энергии и наращивания мышечной массы. Тем не менее обработанное мясо с высоким содержанием насыщенных жиров (да, в том числе бекон) — это плохой выбор. Никакой вяленой говядины, сосисок, хот-догов, салями, вяленого бекона и мясных консервов. Часто обработанное мясо содержит большое количество соли, жира и холестерина, что также может увеличить риск сердечных заболеваний. Вместо этого старайтесь добавлять в рацион нежирное мясо, например, курицу и индейку.





Алкоголь

Мы ненавидим приносить плохие новости, но факт остается фактом — алкоголь и диета несовместимы. В алкоголе содержится семь калорий на грамм, что немного меньше, чем жир (который содержит девять калорий на грамм. Независимо от того, какой это алкогольный напиток, он точно не поможет человеку, который хочет стать обладателем плоского живота, не говоря уже о попытках похудеть. И хотя в этот список входит и вино (средиземноморская диета бокал на ужин разрешает), важно отметить, что некоторые алкогольные напитки содержат больше калорий, чем другие (например, пиво более калорийное, чем то же вино).





Салатные заправки

Многие наверняка слышали, что соблюдение средиземноморской диеты (с высоким содержанием постных, богатых антиоксидантами продуктов, таких как оливковое масло, зелень и рыба) может творить чудеса с организмом. Специалисты предупреждают, что важно правильно подбирать соусы для салатов. Главное, чтобы они не содержали генетически модифицированные масла, большое количество фруктозы, искусственных ароматизаторов и консервантов. Вместо этого приготовьте домашнюю заправку для салата. Например, смешайте оливковое масло с лимоном и красным винным уксусом.





Фруктовый сок из пакета

Как и газированные напитки, большинство фруктовых соков, покупаемых в магазине, содержат много добавок, подсластителей и, да, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. То же самое касается и смузи, купленных в магазине.





Белый хлеб

Рафинированные углеводы, такие как хлеб, — еще одна пища, в которой следует себя ограничивать при здоровом питании. Одно исследование показало, что если в рационе много пшеничного хлеба, то это способствует воспалению и увеличению веса. Попробуйте заменить привычный утренний бейгл чем-нибудь более здоровым, например, хлебом из льняного семени, ржаным хлебом, овсяным хлебом или хлебом из цельной пшеницы. Вы даже можете заметить разницу в уровне своей энергии в течение дня и дольше будете чувствовать себя сытой.





Сладкие кукурузные хлопья

Часто говорят, что самый важный прием пищи за день — это завтрак. Однако если есть несколько тарелок хлопьев утром, то у желудочно-кишечного тракта просто не останется времени для эффективного переваривания пищи, и это может привести к вздутию живота (а еще к лишним сантиметрам на талии). Диетологи рекомендуют есть на завтрак медленные углеводы, а коровье молоко заменить на растительное (например, миндальное, овсяное и соевое).





Соль

Хотя соль на самом деле не способствует накоплению жира на талии, ее избыток является частой причиной вздутия живота и может заставить почувствовать, будто вы набрали несколько лишних килограммов за ночь. Самая полезная для здоровья соль — нерафинированная (например, морская соль и розовая гималайская соль). Если хочется минимизировать количество соли, которую используете во время еды, замените ее свежей зеленью и специями (мы большие поклонники имбиря, базилика и куркумы), блюда станут не такими пресными.





Выпечка

Выпечка часто содержит избыточное количество сахара и жира, что не поможет в стремлении к более плоскому животу. Благо, сейчас есть множество веганских тортов без сахара или кексов без муки.





"Диетические" продукты

Мы уже рассказывали про продукты, которые только прикидываются полезными. Батончики со словами "низкокалорийный" и "обезжиренный" обычно содержат много натрия и консервантов. Не дайте себя обмануть, такие снеки и коктейли — не самый полезный перекус. Фрукты, огурцы и орехи — вот более подходящие варианты. Добавьте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами — они помогут дольше оставаться сытой.





Жареная еда

Будь то пакет чипсов или хрустящий цыпленок — жареные блюда обладают волшебной способностью поднимать настроение, но они в списке запрещенки. Жареная пища содержит много масла, жира и холестерина. Попробуйте сменить способ приготовления и запекать в духовке мясо, а не жарить его во фритюре.



