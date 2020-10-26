5 вещей, от которых нужно отказаться в ноябре, чтобы стать счастливее

Вадим Карасев

Начать новую жизнь многие стремятся с понедельника, однако такие планы сомнительны. Тем, кто хочет что-то поменять, не нужно ждать определенного времени. Действовать нужно здесь и сейчас, начиная с малого.

Последний месяц осени — отличное время для того, чтобы оставить за спиной все то, что мешает счастью и не дает развиваться. В ноябре эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют бороться с осенней хандрой оригинальным способом: избавляться от всего лишнего. Активность и желание достичь счастья помогут справиться с трудностями и отказаться от пяти вещей, которые отрицательно влияют на настроение и не позволяют двигаться навстречу успеху.

1. Ложные надежды. Надеяться на лучшую жизнь необходимо, однако верить в то, что проблемы решатся сами собой, а богатство упадет с неба, не самая лучшая идея. Счастье не придет само, если не идти ему навстречу, поэтому в ноябре стоит поставить перед собой цель, чтобы стремиться к ней с надеждой на благополучный исход.

2. Идеализм. Идеализировать можно все, что угодно, но если стремиться к тому, чтобы в жизни все шло по плану, ошибки неизбежны. Даже самые успешные люди ошибались на своем пути, но не прекращали попыток привлечь в жизнь счастье. Тем, кто стремится к идеалу, а не к счастливой жизни, вряд ли удастся достичь головокружительных успехов.

3. Стремление к богатству. Безусловно, деньги играют значительную роль, но стремится к ним нужно с малого. Оставив мысли о несметных богатствах, будет проще реализовать себя, найти свою нишу и незаметно для себя обрести счастье, хороший доход и возможность проявить себя в полной мере.

4. Отрицательные эмоции. Гнев, обида, ревность и иные разрушительные эмоции не позволяют многим людям испытать счастье. Гнев разрушает, заставляя раз за разом испытывать боль, а после сожаление. Чем меньше отрицательных эмоций будет в жизни, тем более счастливой она станет.

5. Нужда в одобрении со стороны. Многие не замечают, как становятся зависимыми от одобрения со стороны своего окружения и боятся сделать шаг навстречу личной свободе и счастью. Понравиться всем и каждому не получится ни у кого, и быть удобным для всех — значит потерять себя как личность и остановиться в развитии.