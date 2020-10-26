50 фильмов, похожих на «50 оттенков серого»: когда очень хочется

Лидия Мартынова

Чувственные романы всегда будоражили воображение, какженщин, так и мужчин. Сложные отношения героев, завязанные на плотской страстии эротических экспериментах, позволяют забыть о тривиальной романтике иокунуться в мир сексуальных фантазий. Фильмы, похожие на «50 оттенков серого»дадут возможность приятно провести вечер за просмотром историй роковой любви вкомпании своей второй половинки.Фильмы, не уступающие 50 оттенкамМелодрама: «Дневник нимфоманки» (2008, Испания)