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Актер Андрей Бурковский рассказал о роли пленного шведского офицера Йохана Рената в "Тоболе"

Актер Андрей Бурковский рассказал о роли пленного шведского офицера Йохана Рената в "Тоболе"

Актер Андрей Бурковский рассказал корреспондентам Федерального агентства новостей о роли пленного шведского офицера Йохана Рената, которую он исполнил в сериале "Тобол". По словам Бурковского, на эту роль пробовались шведы и немцы, но в результате она досталась ему.
 
Съемки телесериала "Тобол" проходили еще в 2018 году, но премьера на "Первом канале" состоится только сейчас. Актер Бурковский рассказал о своих чувствах перед премьерой. "Очень рад, что этот проект наконец-то добрался до Первого канала. Зрители уже видели фильм "Тобол", но телесериал — это немного другое. Полная история рассказывается в восьмисерийной версии, поэтому мы очень ждали появления сериала", — отметил Бурковский.
 
Актер заявил, что сюжет проекта был изначально ориентирован на сериал, поэтому можно утверждать, что "Тобол" добрался до финишной линии. "Съемки были невероятно интересными — достаточно отметить костюмы, прически с париками, а также настоящие предметы из музея, которые применялись в качестве реквизита", — сказал исполнитель роли пленного шведского офицера.
 
Говоря о своей роли, Бурковский отметил, что на нее пробовались немцы и шведы, но в итоге создатели проекта выбрали именно российского актера, так как он сумел сыграть убедительнее других. "Почему мне очень запомнилась эта роль? Потому что нельзя сказать, что Йохан Ренат — это однозначно хороший или плохой персонаж. Это сложный человек, передать все грани которого было очень интересно", — добавил актер.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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