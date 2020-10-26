Актер Андрей Бурковский рассказал о роли пленного шведского офицера Йохана Рената в "Тоболе"

Алексей Вольцев

Съемки телесериала "Тобол" проходили еще в 2018 году, но премьера на "Первом канале" состоится только сейчас. Актер Бурковский рассказал о своих чувствах перед премьерой. "Очень рад, что этот проект наконец-то добрался до Первого канала. Зрители уже видели фильм "Тобол", но телесериал — это немного другое. Полная история рассказывается в восьмисерийной версии, поэтому мы очень ждали появления сериала", — отметил Бурковский.Актер заявил, что сюжет проекта был изначально ориентирован на сериал, поэтому можно утверждать, что "Тобол" добрался до финишной линии. "Съемки были невероятно интересными — достаточно отметить костюмы, прически с париками, а также настоящие предметы из музея, которые применялись в качестве реквизита", — сказал исполнитель роли пленного шведского офицера.Говоря о своей роли, Бурковский отметил, что на нее пробовались немцы и шведы, но в итоге создатели проекта выбрали именно российского актера, так как он сумел сыграть убедительнее других. "Почему мне очень запомнилась эта роль? Потому что нельзя сказать, что Йохан Ренат — это однозначно хороший или плохой персонаж. Это сложный человек, передать все грани которого было очень интересно", — добавил актер.