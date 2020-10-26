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Азербайджан еще не принял предложение США по перемирию с Арменией, - Белый дом

Азербайджан еще не принял предложение США по перемирию с Арменией, - Белый дом
Азербайджан еще не принял решение по утверждению режима перемирия с Арменией по результатам переговоров в США. Белый дом подталкивает Баку к такому решению.

Об этом заявил в воскресенье помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

Он уточнил, что Ереван согласен на предложение США по перемирию в Нагорном Карабахе.
"Весь конец этой недели мы занимаемся тем, чтобы договориться о мире между Арменией и Азербайджаном. Армения приняла предложение о прекращении огня, а Азербайджан еще нет. Мы подталкиваем власти Азербайджана к этому принятию предложения о режиме прекращения огня", - отметил советник главы государства.

После переговоров с представителями Армении и Азербайджана госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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