Азербайджан еще не принял предложение США по перемирию с Арменией, - Белый дом

Влада Некрасова

Азербайджан еще не принял решение по утверждению режима перемирия с Арменией по результатам переговоров в США. Белый дом подталкивает Баку к такому решению.Об этом заявил в воскресенье помощник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.Он уточнил, что Ереван согласен на предложение США по перемирию в Нагорном Карабахе."Весь конец этой недели мы занимаемся тем, чтобы договориться о мире между Арменией и Азербайджаном. Армения приняла предложение о прекращении огня, а Азербайджан еще нет. Мы подталкиваем власти Азербайджана к этому принятию предложения о режиме прекращения огня", - отметил советник главы государства.После переговоров с представителями Армении и Азербайджана госсекретарь США Майк Помпео призвал стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.