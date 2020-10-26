Байден назвал Россию самой большой угрозой для США

Влада Некрасова

Россия является самой большой угрозой для США в международных делах, Китай является главным конкурентом, заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

Ведущая интервью на телеканале CBS задала бывшему вице-президенту вопрос о том, какая, с его точки зрения, страна представляет «наибольшую угрозу для Америки».

«Думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов, это Россия. Во-вторых, я думаю, что крупнейшим конкурентом является Китай. И в зависимости от того, как мы будем обращаться, решится, конкуренты мы или окажемся в состоянии более серьезной конкуренции, связанной с силой», — ответил Байден.

В начале октября кандидат на пост вице-президента от Демократической партии США Камала Харрис обещала, что Байден «привлечет Россию к ответственности» за любую угрозу американским войскам. В начале сентября сам Байден заявлял, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, и поэтому является главной угрозой.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Противников Байдена выступает действующий президент Дональд Трамп.