Байден назвал Россию самой большой угрозой для США
Россия является самой большой угрозой для США в международных делах, Китай является главным конкурентом, заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.
Ведущая интервью на телеканале CBS задала бывшему вице-президенту вопрос о том, какая, с его точки зрения, страна представляет «наибольшую угрозу для Америки».
В начале октября кандидат на пост вице-президента от Демократической партии США Камала Харрис обещала, что Байден «привлечет Россию к ответственности» за любую угрозу американским войскам. В начале сентября сам Байден заявлял, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, и поэтому является главной угрозой.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, подчеркивал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Противников Байдена выступает действующий президент Дональд Трамп.