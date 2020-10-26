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Байден признал Россию самой большой угрозой для США

Байден признал Россию самой большой угрозой для США
Россия является самой большой угрозой для США на международной арене, Китай же является крупнейшим конкурентом, заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.


"Думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов, это Россия. Во-вторых, я думаю, что крупнейшим конкурентом является Китай", - заявил Байден в ходе интервью телеканалу CBS.

Он добавил, что от того, какого подхода будут придерживаться США, зависит, останутся ли страны "и дальше конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил".


Камала Харрис пообещала, что Байден "привлечет Россию к ответственности" за любую угрозу американским войскам. В начале сентября сам Байден утверждал, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие выборы, и поэтому является главной угрозой.
# В мире
По материалам: ria.ru

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