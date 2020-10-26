Байден признал Россию самой большой угрозой для США

Лидия Мартынова

Россия является самой большой угрозой для США на международной арене, Китай же является крупнейшим конкурентом, заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.





"Думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и союзов, это Россия. Во-вторых, я думаю, что крупнейшим конкурентом является Китай", - заявил Байден в ходе интервью телеканалу CBS.

Он добавил, что от того, какого подхода будут придерживаться США, зависит, останутся ли страны "и дальше конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил".

Камала Харрис пообещала, что Байден "привлечет Россию к ответственности" за любую угрозу американским войскам. В начале сентября сам Байден утверждал, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие выборы, и поэтому является главной угрозой.