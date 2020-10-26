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Байден считает, что Россия могла распространять дезинформацию о нем

Байден считает, что Россия могла распространять дезинформацию о нем
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия могла заниматься распространением дезинформации о нем вокруг скандала с электронными письмами его сына Хантера, при этом ФБР и госдепартамент США ранее опровергали такие подозрения.


"Из того, что я читал и знал, следует, что разведывательное сообщество предупредило президента (Дональда Трампа), что его адвокат (Руди) Джулиани получал дезинформацию от россиян. И мы также знаем, что (президент России Владимир) Путин много старается, чтобы распространять дезинформацию о Джо Байдене. Итак, когда вы складываете в одну комбинацию Россию, Джулиани и президента, получается то, что получается. Это клеветническая кампания", - заявил Байден в интервью телеканалу CBS.

Газета New York Post в октябре начала публикацию материалов о сыне Джо Байдена Хантере, представляя электронные письма и другие сведения, подтверждающие, по оценке Трампа, коррумпированность Байдена. Ранее бывший вице-президент и кандидат на президентский пост от Демократической партии отрицал какую-либо вовлеченность в деловые отношения своего сына. Его оппоненты, в частности президент Трамп, уверены, что именно благодаря Байдену его сын получал выгодные проекты на Украине и в Китае.

# Россия
По материалам: ria.ru

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