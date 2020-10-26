Более миллиона россиян получили высокотехнологичную медпомощь из бюджета ФОМС в 2019 году

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовые программы ОМС, в 2019 году направили 2,8 млрд рублей. Это следует из закона об утверждении бюджета фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в 2019 году, который вступает в силу 26 октября.

Бюджет ФОМС за прошлый год исполнен с дефицитом в 62 миллиарда рублей. Доходы Фонда обязательного медицинского страхования за прошлый год составили (ФОМС) составили 2,1 триллиона рублей, расходы — 2,2 триллиона рублей. Бюджет исполнен с дефицитом в 62 миллиарда рублей.

По сравнению с 2018 годом доходы ФОМС выросли на 228 млрд рублей, или на 12 процентов. Расходы составили 2 трлн 187 млрд, показав рост на 198 млрд, или на 10 процентов. Фонд принимал участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения, в том числе за счёт субвенций в территориальные фонды.

В частности, из бюджета ФОМС оплачена высокотехнологичная медицинская помощь, не включённая в базовые программы ОМС. На эти цели направили 2,8 млрд рублей, а помощь получили более 1 млн 148 тысяч человек. Таким образом, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования исполнил бюджет 2019 года в соответствии с поставленными целями.

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