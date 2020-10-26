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Боливия хочет стать основным поставщиком продуктов питания в Россию

Боливия хочет стать основным поставщиком продуктов питания в Россию
Боливия хочет превратиться в основного поставщика продуктов питания в Россию, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе, победивший на выборах несколько дней назад.

"Мы также хотим превратиться в основного поставщика продуктов питания в Россию… (Хотим поставлять) не только мясо, у нас есть огромный потенциал для таких продуктов, как киноа, многие андские и амазонские продукты, с которыми мы хотим прийти в Россию. Фрукты, очень важные продукты для продовольствия и диверсификации питания в России", - сказал он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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