Боливия хочет стать основным поставщиком продуктов питания в Россию

Лидия Мартынова

Боливия хочет превратиться в основного поставщика продуктов питания в Россию, сообщил в интервью РИА Новости президент страны Луис Арсе, победивший на выборах несколько дней назад.

"Мы также хотим превратиться в основного поставщика продуктов питания в Россию… (Хотим поставлять) не только мясо, у нас есть огромный потенциал для таких продуктов, как киноа, многие андские и амазонские продукты, с которыми мы хотим прийти в Россию. Фрукты, очень важные продукты для продовольствия и диверсификации питания в России", - сказал он.